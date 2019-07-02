Путин о трагедии в Баренцевом море: Погибли семь капитанов первого ранга, двое — Герои России. Это большая потеря

Министр обороны Сергей Шойгу во вторник вечером в Кремле лично доложил Владимиру Путину о трагедии, произошедшей в Североморске.

- Как мы и докладывали вам, вчера в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар, - заявил Шойгу. - В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморска. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего.

- Это не обычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, - добавил президент. - Экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь капитаны первого ранга, двое — Герои России. Это большая потеря для флота и вообще для армии. Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все, чтобы оказать им помощь и поддержку.

Путин поручил министру вылететь в Североморск, чтобы лично заслушать доклады и «нацелить комиссию на безусловное выявление причин трагедии.

- Прошу вас по возвращению доложить мне лично, — сказал Путин.

Что известно про аппарат, на котором произошло ЧПФото: Алексей СТЕФАНОВ

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