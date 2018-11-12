Путин о стоимости бензина: Цены на нефть поднялись, но это не значит, что мы должны обеспечивать сверхприбыль и внутри страны

- Мы понимаем, что ситуация должна быть рыночной, она такой и является, но когда на мировом рынке нефти цены поднялись, и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны, - заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, попросив вице-премьера Дмитрия Козака доложить о ситуации с ценами на бензин. - Нужно так или иначе эту сферу регулировать.

Президент напомнил, что месяц назад кабмину было поручено провести работу с нефтяниками и сделать так, чтобы цены на заправках прекратили лезть в небеса.

- Если коротко говорить, то ситуация стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться – с учётом инфляции, с учётом изменений налогового законодательства – до конца марта, - ответил Козак. - Со всеми нефтяными компаниями были подписаны соглашения. Где каждой нефтяной компании доводился объем и параметры поставок на внутренний рынок, на биржу и на мелкооптовый рынок объемов нефтепродуктов в объеме, соответствующим поставкам соответствующего месяца 2017 года плюс 3%. Определены ценовые параметры в региональном разрезе по каждому субъекту страны, какая должна быть цена оптовых поставок нефтепродуктов в каждый субъект

Исключение будет сделано только для, так называемого, "зимнего дизеля", но это объективная ситуация, не связанная с жадностью нефтяников.

- Это происходит ежегодно, - пояснил вице-премьер. - Но в этом году ажиотажный интерес к ценникам на автозаправочных станциях. Сейчас как раз меняется сезон, зимнее дизтопливо это другой продукт, он примерно на 2-3 рубля по себестоимости дороже. В этом году с 15 октября в разных регионах начинает замещаться летний дизель на зимний, и граждане, потребители воспринимают это как повышение цен на дизельное топливо в целом. Соглашением с нефтяниками предусмотрено, что там, где вводится зимнее дизельное топливо, на 2 рубля, всего на 2 рубля оно может быть дороже летнего.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова доложила о создании "информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере госзакупок лекарств".

- Основной задачей системы является предотвращение неэффективного расходования бюджетных средств, конечная цель - предотвращение закупок по повышенным ценам и перекладывания этого на плечи граждан, - потребовал Путин и поинтересовался - будут ли выполнены эти задачи?

- По ряду однородных групп лекарств уже удалось снизить цену на 10-15%, - ответила Скворцова.

Кроме этого президент вспомнил о жалобе главе профсоюзов Михаила Шмакова и поручил премьеру Дмитрию Медведеву провести анализ по отраслям и регионам в связи с ростом фискальной и квазифискальной нагрузки на население.

- По мнению профсоюза, растет фискальная и квазифискальная нагрузка на людей, - сказал Путин. Надо провести анализ того, что происходит, надо понимать, что там в реальной жизни происходит, не на бумажках, а в реальной жизни. Дмитрий Анатольевич, посмотрите, поговорите с коллегами на этот счет.

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