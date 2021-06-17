Путин о шпаргалках Байдена: "Он полностью в материале"

Президент России Владимир Путин дал характеристику главе США Джозефу Байдену, назвав его профессионалом и человеком, который ничего не пропускает. Кроме того, Путин выступил в защиту своего визави по саммиту Россия - США и заявил, что Байден "полностью в материале".

"Мы разговаривали с ним два часа. Он полностью в материале. Время от времени заглядывал в свои записи, мы так все делаем", - заявил Владимир Путин.

При этом президент России не преминул отметить личные и профессиональные качества Джозефа Байдена.

"Байден - профессионал. Нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает", - сказал Владимир Путин.

Напомним, встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялась 16 июня в рамках саммита Россия - США в Женеве.