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Путин о шпаргалках Байдена: "Он полностью в материале"

17 июня 2021, 17:15  •  62 • Политика
Президент России Владимир Путин дал характеристику главе США Джозефу Байдену, назвав его профессионалом и человеком, который ничего не пропускает. Кроме того, Путин выступил в защиту своего визави по саммиту Россия - США и заявил, что Байден "полностью в материале".
"Мы разговаривали с ним два часа. Он полностью в материале. Время от времени заглядывал в свои записи, мы так все делаем", - заявил Владимир Путин.
При этом президент России не преминул отметить личные и профессиональные качества Джозефа Байдена.
"Байден - профессионал. Нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает", - сказал Владимир Путин.
Напомним, встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялась 16 июня в рамках саммита Россия - США в Женеве.

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