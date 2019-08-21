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Путин о «Северном потоке-2»: Европа нуждается в российском газе, проект будет реализован

21 августа 2019, 19:39  •  55 • В России

Куда бы Владимир Путин ни приехал в Финляндии, везде его встречает наследие Российской империи. Переговоры с финским президентом каждый раз проходят то на летней даче Николая II, то в президентском дворце, который когда-то служил резиденцией для Николая I и Александра II. В этот раз Саули Ниинисте решил ничего не придумывать и пригласил российского коллегу на официальный разговор во дворец, оставив весь местный колорит на вечер. После окончания переговоров он отвез друга Владимира на традиционный финский ужин в крепость Свеаборг, туда два президента отправились на серебристой яхте, припаркованной в бухте через дорогу от дворца.

B Хельсинки были введены неожиданно строгие меры безопасностиФото: REUTERS

При этом в Хельсинки были введены неожиданно строгие меры безопасности. Улицы перекрывались, на крыше президентского дворца дежурили снайперы, даже движение общественного транспорта останавливалось. Финские секьюрити загнали всех журналистов, ждавших перед пресс-центром в 100 метрах от дворца, в помещение, чтобы никто даже издалека не сфотографировал подъезд кортежа Путина. Зачем нужны были такие строгости — неизвестно. Для сравнения, в любом российском городе, куда приезжает президент, его ждет многосотенная толпа, которой никто и не думает мешать.

«Аурус» президента Путина по пути из аэропортаФото: REUTERS

Когда «аурус» Путина въехал во двор резиденции, Ниинисте так обрадовался гостю, что сразу повел его к дверям. И этим вызвал шквал негодования у фотографов. Пришлось вернуться и официально пожать друг другу руки.

Через час президенты вышли к прессе для подведения итогов. Ниинисте сразу же заявил, что никаких проблем между двумя странами нет, поблагодарил Путина за то, что тот нашел время для визита, и перешел к своей любимой теме — черной саже. При каждом удобном случае президент Финляндии бьет в набат, что эта самая сажа, оседая на льдах Арктики, вызывает ускоренное таяние и способствует глобальному потеплению. Поначалу Владимир Путин пытался апеллировать, даже рассказывал, что он лично видел на Земле Франца-Иосифа слой льда возрастом в 4000 лет с вкраплениями этой самой сажи, а тогда никаких промышленных предприятий вроде бы не было. Но потом перестал, и с Ниинисте по этому поводу уже не спорит, предпочитая говорить о более прагматичных материях.

Путин и Ниинисте поговорили во дворце Николая IФото: REUTERS

- Могу вас проинформировать, что сегодня закончена работа на финляндском участке прокладки «Северного потока-2», - поблагодарил он коллегу за содействие проекту и сообщил, что с 1 октября Россия начинает выдавать гражданам ЕС электронные визы для посещения Санкт-Петербурга и рассчитывает на увеличение потока финских туристов.

Местные журналисты решили обострить ход визита, и девушка спросила — почему Россия не уважает права человека, почему в Москве идут протестные акции? Тем самым фактически повторился вопрос, который два дня назад был задан Путину во Франции.

- Эти события не уникальны, подобное происходит во многих европейских столицах, но там речь идет о погибших людях и тысячах раненных манифестантах, - ответил Путин, тоже фактически повторив свой ответ. - События в Москве связаны с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы. Есть законный способ защиты своих прав — обращение в суд.

- На какой позиции вы видите себя в 2025 году? - спросила та же журналистка.

- Пока еще рано об этом говорить, сейчас еще только 2019-й, - сказал президент России.

Через час президенты вышли к прессе для подведения итоговФото: REUTERS

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Спросили обоих президентов о том, что будет после разрыва РСМД и испытания США новой ракеты.

- Слишком быстро состоялись эти испытания, - ответил Путин. - Это дает нам основания полагать, что работа над этой ракетой началась задолго до их выхода из договора. Мы не слышали, чтобы американцы обещали не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе.

Тут же последовал вопрос про инцидент в Архангельской области. То ли финским журналистам вопросы пишут там же, где и французским, то ли они в принципе не готовятся к пресс-конференциям. Путину пришлось еще раз повторить свой ответ в Форте Брегансоне.

- Нет ли опасений, что «Северный поток-2» не будет реализован из-за нападок на этот проект?

- Мне кажется, что это избыточные требования даже с учетом союзнических отношений, - напомнил президент о причинах нападок - желании США продавать Европе свой более дорогой газ. - Европейцы нуждаются в российском газе, думаю, проект будет реализован.

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