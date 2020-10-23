Путин о себе на выборах-2024: "Поправки в Конституцию были не для этого"

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность своего участия в выборах главы государства в 2024 году. По словам российского лидера, он будет об этом думать, когда подойдёт соответствующее время.

Поправки призваны не обеспечить мне возможность избираться в 2024-м, а укрепить суверенитет страны, - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства отметил, что ещё неизвестно, что там будет, в 2024 году. И, пока этот год не настал, необходимо усердно работать, причём каждому на своём участке, подытожил Путин.