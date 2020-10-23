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Путин о себе на выборах-2024: "Поправки в Конституцию были не для этого"
23 октября 2020, 09:45 • 78 • Политика
Путин ответил на вопрос об участии в выборах президента России в 2024 году. "Поправки призваны не обеспечить мне возможность избираться в 2024-м, а укрепить суверенитет страны", - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность своего участия в выборах главы государства в 2024 году. По словам российского лидера, он будет об этом думать, когда подойдёт соответствующее время.
Глава государства отметил, что ещё неизвестно, что там будет, в 2024 году. И, пока этот год не настал, необходимо усердно работать, причём каждому на своём участке, подытожил Путин.
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