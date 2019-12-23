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Путин о разведении улиток и их афродизиак-действии: Заодно и демографическую проблему решим

23 декабря 2019, 20:09  •  66 • В России

- Это удивительно, но так оно десятилетиями все и тянется. Еще с советских времен, со времен древлян наверное! - отреагировал Владимир Путин на жалобу сыровара Олега Сироты на излишние бюрократические препоны для бизнеса.

На встрече президента с работниками сельского хозяйства сыровар рассказал, что не может построить коровник за 11 миллионов рублей, потому что по требованиям пожарной безопасности в коровнике должна быть система пожаротушения с гидрантами общей стоимостью в 13 миллионов.

Путин пошутил над полпредом Устиновым.Заметив, что полпред взял палку колбасы, лежащую на столе, Путин обернулся и с улыбкой отреагировал: "Колбасу положите на место. Верни колбасу, все прощу"

- Это просто тупик какой-то! - развел руками Сирота. - А еще мне пришлось брать справку в минобороны, что моя ферма не будет мешать пролету самолетов во время Парада Победы

- То, что вы говорите, звучит анекдотично, но так оно и есть, - согласился президент. - Регуляторная гильотина, которая должна заработать с 2021 года, как раз и призвана отбросить все лишнее.

Производители молока пожаловались на нечестную конкуренцию — молочные продукты с добавление растительных жиров никуда не исчезли.

- То, что на Кубани отличное молоко, сомнений нет, стоит только мороженое попробовать, - не упустил случая Путин вспомнить про свое любимое мороженое. - Но нужно, чтобы у всех потребителей была возможность пить качественное молоко. Мы запускаем систему маркировки, которая позволит проследить прямо по штрихкоду весь путь продукта от фермы до прилавка.

Следующая жалоба была на то, что выращивание улиток не считается сельскохозяйственным видом деятельности.

- Почему такая дискриминация улиток? - возмутился Путин, обратившись к министру сельского хозяйства Патрушеву.

Вопрос пообещали решить.

- Я хочу заодно провести улиточные бега, - пообещал улитковод.

- Тараканьи бега слышал, а улиточьи — нет, - удивился президент.

- Это еще и самый сильный афродозиак в мире.

- Мужики слышали? Все на улиток! Решим заодно и демографическую проблему, - воодушевился Путин и снова повернулся к Патрушеву. - Дима, обязательно! Тебе тоже пригодится.

Путин на совещании по развитию сельскохозяйственной отрасли.

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