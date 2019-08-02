Путин о "крылатой пехоте" России: "Свято хранили верность Присяге и боевому братству"

2 августа свой праздник отмечает "крылатая пехота" России. С Днём Воздушно-десантных войск ее поздравил и президент Российской Федерации Владимир Путин.

В своем поздравлении он подчеркнул, что "представители легендарной "крылатой пехоты" всегда с честью выполняли свой воинский долг". Так было, как напомнил Владимир Путин, и во время миротворческих миссий, и во время спецопераций, и в годы Великой Отечественной войны.

Президент особо подчеркнул, что десантники всегда "свято хранили верность Присяге и боевому братству", а служба в ВДВ требует от них "высочайшей компетентности, силы духа и личного мужества".

"Славные ратные, патриотические традиции, заложенные ветеранами, достойно продолжает нынешнее поколение солдат и офицеров", - подчеркнул глава государства в своем поздравлении.

Путин отметил, что представители "крылатой пехоты" России "всегда там, где особенно трудно, где нужно действовать чётко, слаженно, решительно".

Глава государства также выразил уверенность в том, что представители этого рода войск продолжат "самоотверженно защищать национальные интересы Отечества" и безопасность граждан России.