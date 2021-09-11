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Путин о псковских десантниках на мемориале Невскому: "Ничто не может разорвать связь поколений"

11 сентября 2021, 22:25  •  116 • Политика
Путин отметил образы псковских десантников в памятнике Невскому. "Ничто не может разорвать священную связь времен и поколений ", - подчеркнул глава государства.
Президент России Владимир Путин заметил, что в мемориале "Александр Невский с дружиной" также были увековечены образы бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, геройски павших в неравном бою с превосходящими силами террористов под Аргуном в 2000 году. Глава государства упомянул об этом в своей речи на открытии мемориала, построенного на берегу Чудского озера в Псковской области.
Дело в том, что история, к сожалению, не сохранила портретные изображения бойцов дружины Александра Невского, вместе с которыми он одержал свою блестящую победу над рыцарями Тевтонского ордена на Чудском озере. Поэтому создатель мемориала скульптор Виталий Шанов использовал образы молодых бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, которые также совершили подвиг во имя своей страны.
Здесь мы видим и лица десантников легендарной шестой роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. Символично, что их полк носит имя Александра Невского. И сегодня воины этого полка здесь в почетном карауле,
- отметил этот момент Владимир Путин.
Президент России указал, что ничто не может разорвать священную связь времен и поколений. После этого он поблагодарил скульптора за великолепно выполненную работу.
Напомним, что во время Второй чеченской войны бойцы 6-й роты Псковской дивизии ВДВ вступила в бой под Аргуном на рубеже Улус-Керт - Сельментаузен со значительно превосходящим силами чеченских боевиков. Русским десантникам противостояли 2,5 тысячи боевиков. После ожесточённого сражения из 90 русских бойцов выжили лишь шестеро. Атаковавшие их боевики понесли потери в 400-500 человек. Подвиг десантников был отмечен государственными наградами. Большая их часть была присвоена посмертно.

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