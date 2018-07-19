Путин о противниках Трампа: Это могущественные люди, которые ставят свои узкие интересы выше национальных

Главный вопрос перед выступлением Владимира Путина на совещании послов и постоянных представителей МИД России был - что президент скажет об отношениях с США после встречи с Дональдом Трампом. Кто он теперь - противник, союзник, "и не друг, и не враг, а так"? Но Путин обратился уже не к Трампу, а к его оппонентам в США.

- Важно, что наконец состоялась полноформатная встреча, позволяющая поговорить напрямую, и она была в целом успешной, привела к полезным договорённостям, - оценил он разговор в Хельсинки, - Посмотрим, конечно, как будут дальше развиваться события - определённые силы в Америке пытаются принизить, дезавуировать результаты встречи в Хельсинки.

Выступление президента России на совещании послов и постпредов РФ.

Тут Путин оторвался от текста доклада и начал говорить, как он выразился, "совсем от себя".

- Мы видим, что в Соединенных Штатах есть силы, которые с легкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения в жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы, - констатировал президент. - Готовы жертвовать интересами своего бизнеса, который теряет многомиллионные контракты, теряет российский рынок, рабочими местами в самих США. Готовы жертвовать интересами своих союзников, как в Европе, так и на Ближнем Востоке. В частности, например, имею в виду интересы государства Израиль. Ведь мы говорили, в том числе и об обеспечении безопасности на Голанах в ходе операции в Сирии. Судя по всему, это никого не интересует. Готовы жертвовать вопросами обеспечения своей собственной безопасности.

Получалась неожиданная конструкция международных отношений - президент России обращался к кому-то через голову президента США, которого обычно привыкли воспринимать как последнюю инстанцию на той стороне Атлантике.

- Вы знаете, это совершенно не вписывается в нашу с вами политическую философию, - продолжил глава государства. - Потому что нас-то всегда и везде учили, что люди, работающие для государства, в интересах общества, прежде всего должны думать об этих фундаментальных интересах и их всегда ставить выше. Но – нет! В Соединенных Штатах, мы видим, есть силы, которые свои групповые, узкопартийные интересы ставят выше общенациональных.

Дальше он вообще перешел на язык классической литературы.

- Про таких людей у нас хорошо написали когда-то наши писатели-сатирики: «жалкие, ничтожные люди», но в данном случае это не так, - обратился Путин к Ильфу и Петрову. - Это люди и не жалкие, и не ничтожные, а наоборот довольно могущественные, сильные, если могут «впаривать» – извините за моветон – миллионам своих граждан различные трудноперевариваемые в нормальной логике истории. Но они могут это делать. Говорю это не для того, чтобы кого-то поругать или кого-то похвалить, а чтобы мы с вами учитывали это обстоятельство в ходе нашей практической работы на американском направлении.

Обратил внимание президент и на попытки НАТО войти в Грузию и на Украину.

- Все деловые проекты, которые мы реализуем с Европой, включая, «Северный поток-2», носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер, - заявил Путин. - Ключ к обеспечению безопасности в Европе именно в расширении сотрудничества, а не в развёртывании у российских границ новых баз НАТО. На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе Украину или Грузию в «военную орбиту» альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях.

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