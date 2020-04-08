Путин о новых мерах поддержки россиян: 5 тысяч семьям с детьми, спецвыплаты медикам и льготы бизнесу

33 МИЛЛИАРДА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЙКИ

- Речь о повышенной готовности медицинских учреждений, существенном наращивании их ресурсов и возможностей. Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развёртывание дополнительных специализированных, полностью оснащённых коек в больницах, инфекционных отделениях. Ещё порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле. Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются в полном объёме. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе.

ВРАЧИ И МЕДСЕСТРЫ ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

- Поручаю министерству финансов дать регионам возможность поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах. Но подчеркну, предоставляя такую свободу манёвра, будем и строго спрашивать. Оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи, которая необходима пациентам с тяжёлым течением болезни.

Мы также предусмотрели дополнительные выплаты врачам, медсёстрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели – более 10 миллиардов рублей – выделены и в ближайшее время поступят в регионы. Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек.

Медики получат дополнительные выплаты за работу с пациентами-носителями коронавируса.Фото: Андрей АБРАМОВ

Считаю необходимым реализовать ещё одну меру - на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем. Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.

Будет правильным принять еще одно решение: а именно – установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава вооруженных сил России.

РЕГИОНЫ ДОЛЖНЫ САМИ НАЙТИ БАЛАНС

- Предоставляя дополнительные полномочия главам регионов, исходил из того, что сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно. У вас есть все возможности работать адресно и выверенно, учитывать ситуацию в каждом населённом пункте, принимать адекватные меры.

При этом нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести. Сейчас нужно создать все условия, чтобы предприниматели возвращались в нормальный график работы.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ НОВЫЕ ЛЬГОТЫ

- Важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьёзные, а могут быть ещё более значимыми.

Мы уже снизили размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза – с 30 до 15 процентов. В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как мы это уже сделали для микропредприятий.

Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на ближайшие шесть месяцев. Но не должна возникать ситуация, когда через полгода компаниям придётся сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ - ПО 5 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

- Я подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно. Такие выплаты будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне. В июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет включительно. Сейчас, когда текущие доходы у многих «просели», нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам. Поэтому для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трёх до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Таким образом мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки.

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей.

Особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

ПРАВА И ПАСПОРТА ПРОДЛИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ

- Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу правительство отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

Путин поручил обеспечить автоматическое продление паспортов и водительских прав.

БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ ВСЕ РЕШАТ

- Мы внимательно изучаем опыт всех стран, которые также столкнулись с коронавирусной угрозой, а он говорит о том, что самыми сложными, самыми трудными являются первые четыре-пять недель с начала эпидемии. Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе.

Ясно, что без определённых потерь не обойтись, но мы в состоянии свести к минимуму эти потери, создать условия для будущего развития. Мы поддержим и затронутые кризисом отрасли экономики, и рынок труда, и систему здравоохранения, сделаем всё для того, чтобы помочь людям, которые в такой помощи сегодня нуждаются.

СИДЕТЬ ДОМА ТОШНО, НО ВЫБОРА НЕТ

- Понимаю, что уже накопились усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь.

Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем.