Путин о невозможности реализовать ряд нацпроектов: "Чисто по объективным обстоятельствам"

Президент России Владимир Путин заявил, что в этом году целый ряд национальных проектов не будут реализованы. Глава государства объяснил это тем, что ресурсы, необходимые для воплощения этих проектов, сейчас нужнее в других местах.

"Чисто по объективным обстоятельствам мы не сможем их реализовать в этом году", - сказал Путин во время онлайн-совещания.

При этом он дал задание правительству максимально грамотно распорядиться высвободившимися ресурсами и направить их туда, где они нужнее всего.

Напомним, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 экономики многих государств понесли серьёзный ущерб, связанный с отсутствием людей на рабочих местах из-за карантинных мер. Россия не стала исключением из этого правила, поэтому власти принимают различные меры поддержки населения и бизнеса с целью скорейшего восстановления ситуации к докризисным значениям.