|
Путин о невозможности реализовать ряд нацпроектов: "Чисто по объективным обстоятельствам"
19 мая 2020, 23:55 • 43 • Политика
Путин заявил о невозможности реализации некоторых нацпроектов в 2020 году, так как государственные ресурсы сейчас нужнее в других местах. "Чисто по объективным обстоятельствам мы не сможем их (нацпроекты) реализовать в этом году", - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин заявил, что в этом году целый ряд национальных проектов не будут реализованы. Глава государства объяснил это тем, что ресурсы, необходимые для воплощения этих проектов, сейчас нужнее в других местах.
При этом он дал задание правительству максимально грамотно распорядиться высвободившимися ресурсами и направить их туда, где они нужнее всего.
Напомним, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 экономики многих государств понесли серьёзный ущерб, связанный с отсутствием людей на рабочих местах из-за карантинных мер. Россия не стала исключением из этого правила, поэтому власти принимают различные меры поддержки населения и бизнеса с целью скорейшего восстановления ситуации к докризисным значениям.
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 мая 2020, 07:50
|
16 мая 2020, 00:55
|
13 мая 2020, 09:55
|
17 мая 2020, 19:55
|
15 мая 2020, 18:55
|
14 мая 2020, 02:55
|
18 мая 2020, 09:55