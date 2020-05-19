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Путин о невозможности реализовать ряд нацпроектов: "Чисто по объективным обстоятельствам"

19 мая 2020, 23:55  •  43 • Политика
Путин заявил о невозможности реализации некоторых нацпроектов в 2020 году, так как государственные ресурсы сейчас нужнее в других местах. "Чисто по объективным обстоятельствам мы не сможем их (нацпроекты) реализовать в этом году", - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин заявил, что в этом году целый ряд национальных проектов не будут реализованы. Глава государства объяснил это тем, что ресурсы, необходимые для воплощения этих проектов, сейчас нужнее в других местах.
"Чисто по объективным обстоятельствам мы не сможем их реализовать в этом году", - сказал Путин во время онлайн-совещания.
При этом он дал задание правительству максимально грамотно распорядиться высвободившимися ресурсами и направить их туда, где они нужнее всего.
Напомним, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 экономики многих государств понесли серьёзный ущерб, связанный с отсутствием людей на рабочих местах из-за карантинных мер. Россия не стала исключением из этого правила, поэтому власти принимают различные меры поддержки населения и бизнеса с целью скорейшего восстановления ситуации к докризисным значениям.

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