Путин о Навальном: "Он сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным"

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов об осуждённом блогере Алексее Навальном. По словам главы государства, он знал, на что шёл, когда приехал в Россию из Германии.

"Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, он сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чём здесь можно говорить?!" - заявил Владимир Путин во время своей пресс-конференции по итогам саммита Россия - США.

Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года в связи с нарушениями испытательного срока по делу "Ив Роше". Позднее он был осуждён на 2 года и 8 месяцев. Наказание отбывает в городе Покрове Владимирской области.

Ранее Владимир Путин заявил, что условия содержания Навального в колонии ничем не отличаются от тех, в которых находятся другие заключённые. Кроме того, к нему применяются те же меры, что и к другим осуждённым колонии.