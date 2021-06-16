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Путин о Навальном: "Он сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным"

16 июня 2021, 20:10  •  82 • Политика
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов об осуждённом блогере Алексее Навальном. По словам главы государства, он знал, на что шёл, когда приехал в Россию из Германии.
"Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, он сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чём здесь можно говорить?!" - заявил Владимир Путин во время своей пресс-конференции по итогам саммита Россия - США.
Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года в связи с нарушениями испытательного срока по делу "Ив Роше". Позднее он был осуждён на 2 года и 8 месяцев. Наказание отбывает в городе Покрове Владимирской области.
Ранее Владимир Путин заявил, что условия содержания Навального в колонии ничем не отличаются от тех, в которых находятся другие заключённые. Кроме того, к нему применяются те же меры, что и к другим осуждённым колонии.

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