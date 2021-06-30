Путин о мировом заговоре, третьей мировой войне и едином русском народе • 136 • Аналитика © РИА Новости / POOL В каждой прямой линии Владимира Путина критики находят к чему прицепиться — в этот раз главным поводом стало качество связи. Видеозвонки (через специальное приложение) порой было плохо слышно, связь иногда обрывалась — вот, это все неспроста, это очень символично: у власти проблема со связью с народом! Хотя в реальности сам формат прямой линии поменялся — и были не только заранее записанные по телефону вопросы или видеосообщения, но и прямые видеозвонки в студию. Причем без всяких посредников, как раньше, когда в прямой эфир граждан из разных концов страны выводили журналисты. Так что возникавшие помехи сейчас куда уместнее трактовать как отладку нового механизма прямой связи Путина с народом — а не отсутствие коммуникации. Главной темой разговора, естественно, стала пандемия и вакцинация — и тут Путин терпеливо объяснял свою позицию. Да, он по-прежнему против обязательной вакцинации — но призывает людей прививаться. И напоминает о том, что, согласно законодательству, в случае эпидемии главы регионов могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска — что они и делают. Да, прививка не дает стопроцентной гарантии от заражения — но в этом случае болезнь пройдет легче и без последствий. Да, людям с хроническими заболеваниями перед прививкой лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом — а угрожать им увольнением за отказ от прививки по медицинским показаниям незаконно (так Путин прокомментировал ситуацию с одной из московских учительниц). При этом Путин признал, что у нас, как и во всем мире, есть много антипрививочников. Но посоветовал всем прислушиваться к специалистам, а не к тем, кто мало что понимает и пользуется слухами. Особенно поразила президента теория о всемирном заговоре: "Вы знаете, я чего только не слышал: что ничего нет, на самом деле никакой эпидемии не существует. Я смотрю иногда на то, как люди говорят. Вроде взрослые люди, образованные. Не знаю, откуда они это берут. Когда говоришь, что это происходит во всем мире, — "да руководители стран сговорились". Они вообще понимают, что в мире происходит, в условиях каких противоречий живет сегодняшний мир, где все взяли, собрались и сговорились? Это же чушь". При этом даже неважно, искусственного или неискусственного происхождения вирус, отметил Путин — вопрос, как от этого защититься? Особенно людям из групп риска. "Это опасно, опасно для жизни, а прививка — не опасна", — снова повторял президент, отметив, что он привился вакциной "Спутник V" (но одновременно рассказав про безопасность и высокие качества и других наших препаратов). Не были забыты и обычные темы прямых линий — инфраструктура и ЖКХ, мусорная реформа и газификация, рост цен и различные льготы. Путина любят критиковать за то, что ему приходится решать мелкие бытовые вопросы. Но президент все время подчеркивает, что прямая линия дает возможность собрать информацию о том, что волнует людей, какие у них есть проблемы, провести огромный по охвату социологический опрос. На одну решенную в прямом эфире президентом проблему приходятся тысячи подобных, которыми потом занимаются местные власти и федеральные ведомства. Причем под контролем и сверху, и снизу, со стороны общественников. А международной тематики в этот раз было совсем немного — зато ответы были далеко не формальными. Недавняя британская провокация около Крыма вызвала опасения, прозвучавшие в одном из вопросов: не стояли ли мы на пороге третьей мировой войны? Да нет, конечно, отрезал Путин, но сделал важное уточнение: "Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важная вещь. Не думаю, что и мы бы порадовались такому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся: мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде, это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море, а это существенный элемент во всей этой конструкции". При этом Путин подчеркнул, что нас беспокоят не только подобные провокации, но и другая, более фундаментальная вещь: "А именно начало военного освоения украинской территории. По Конституции Украины, там не может быть иностранных военных баз. Можно создать учебные центры, можно создать какие-то другие, пользоваться другими формами. Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это уже реально касается жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Конечно, вот это вызывает беспокойство, и об этом мы должны думать". Путин уже не первый раз напоминает Западу о наших красных линиях по украинскому вопросу — именно Западу, а не Киеву, который "отдал свою страну под полное внешнее управление": "Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже". Однако Путин не приравнивает киевскую власть к украинскому народу. Наоборот, он снова — и очень подробно — объяснил свою позицию по русским и украинцам: "Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ — недружественный нам народ. Я уже много раз говорил об этом, могу повторить еще раз: я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ. Смотрите: евреи в Израиль приезжают из Африки, из Европы, из других стран мира. Вот из Африки вообще черненькие приезжают, так? Из Европы приезжают — говорят на идише, а не на иврите. Вроде не похожи друг на друга, а все равно еврейский народ дорожит своим единством. Чего далеко ходить, в Израиль? У нас есть такой народ, один из коренных народов России, как, скажем, мордва. Там есть эрзя, мокша, потом еще есть, по-моему, шокша, еще три группы, но все они считают себя мордвой, мордвинами. Говорят, в общем-то, на языке одной группы, но все равно эрзя и мокша друг друга даже не понимают. У них язык отличается больше друг от друга, чем русский и украинский, но они дорожат своим единством. Почему? По нескольким причинам. Во-первых, они умные и понимают, что дробление ни к чему хорошему не приводит, просто расслабляет этнос. Дальше: есть внешние факторы. Что имею в виду? Русский народ всегда старались растащить и раздробить, это идет еще со Средних веков, с Речи Посполитой, потому что сама Польша хотела стать великой державой, поэтому старалась раздробить всех, кто вокруг, всех, кто рядом. А потом это подхватила Австро-Венгрия в преддверии Первой мировой войны. Но мы-то вообще должны это понимать. У нас как раньше трактовалась этническая составляющая? Были великороссы, белороссы и малороссы. Потом под воздействием внешних факторов, а потом еще большевики внесли свою лепту, у нас начали как бы разделять единый русский народ". Польша отказывается платить за свои грехи Путин пообещал написать специальную статью на эту тему, еще раз подчеркнув, что не считает украинский народ недружественным: "Нет, ничего подобного. Мы — единое целое. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины, явно недружественно к нам". И раскритиковал проект закона о коренных народах, внесенный в Раду Зеленским, приравняв его к оружию массового поражения: "Ну это вообще просто уму непостижимо. Понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными. К чему это приведет? Это приведет к тому, что часть людей может уехать. Но куда ехать-то? Квартира, работа и так далее. Тогда будут вынуждены переписываться, потому что они чувствуют себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Знаете, это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения. Это серьезное дело. Выдавливают русский язык из практической, реальной жизни". Уже неоднократно Путин возвращается к теме единства русского и украинского народов — и понятно, что восстановление союза двуединого народа является для него важнейшей задачей. Но не в виде нового СССР — на эту тему Путин тоже высказался, назвав восстановление Союза бессмысленным, невозможным и даже нецелесообразным: "Имея в виду демографические процессы в некоторых республиках бывшего Советского Союза. Иначе мы можем столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и даже с некоторыми вопросами размывания такого государствообразующего этнического ядра". Понятно, что президент имел в виду демографический рост в Средней Азии — в случае объединения с которой в "новый СССР" русские рискуют со временем оказаться в нем в меньшинстве. Это не отменяет ни необходимости строительства и укрепления Евразийского союза, ни восстановления исторического единства великороссов и малороссов, то есть русских и украинцев. Ведь это и об едином народе говорил Путин, заканчивая свою прямую линию: "Главный золотой запас России — это люди. Наш народ, многонациональный российский народ, он в высшей степени духовный, с глубокими историческими и культурными корнями. Это всегда важно, в современном мире становится важным вдвойне. Будущее всего мира и человечества связано с высокими технологиями, такими науками, как генетика, биология, технологиями в области искусственного интеллекта и дисциплин, находящихся на стыке этих направлений. А 60 процентов родителей в нашей стране хотели бы, чтобы их дети работали в сфере науки, хотя эта сфера не приносит особых доходов, как в бизнесе. Это о многом говорит, такое отношение к научным знаниям является нашим колоссальным конкурентным преимуществом. И если мы сможем обеспечить внутреннюю стабильность, что пытаются со стороны поколебать, если сможем добиться этой внутренней стабильности, то успех неизбежен. Тогда мы с полным основанием и гордостью сможем сказать, что живем в государстве, которое внутренне привлекательно для того, чтобы тут жить. Живем в стране, которую считаем великой. На мой взгляд, это важно, это внутреннее ощущение граждан, внутреннее отношение к России важно, само по себе является важной гарантией того, что Россия добьется всех целей, которые перед собой ставит". Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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