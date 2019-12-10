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Путин о контроле Украины над границей: "Минск-2" переписывать не нужно

10 декабря 2019, 10:09  •  91 • Политика

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал во вторник, что вопрос о восстановлении контроля Киевом над границей с РФ прописан в минских соглашениях, и менять их не нужно.

"По поводу границы. Действительно, у нас позиции с Владимиром Александровичем [Зеленским] здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять. Мы за то, чтобы выполнялись минские соглашения. В минских соглашениях, возьмите, пожалуйста, и прочитайте, что там написано. Там написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы на следующий день после выборов. Ну, там так написано. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате", отвечая на вопрос журналистов о контроле над границей. - Зачем вскрывать минские соглашения и их заново переписывать?".

Президент России подчеркнул, что в Минске-2 "каждый пункт увязан между собой". "Если мы вскроем один пункт, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все и создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать. Вот такова наша логика, и мне кажется, что она вполне оправданна", - заключил российский лидер.

Минские соглашения

Подписанный в феврале 2015 года по итогам очередного саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Документ был одобрен и поддержан совместной декларацией президентов России, Украины, Франции и канцлера ФРГ, в которой лидеры стран заявили о намерении "использовать свое влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению этого комплекса мер". Позднее комплекс мер был одобрен резолюцией Совета безопасности ООН под номером 2202, при этом Совбез призвал все стороны обеспечить его полное выполнение. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. В частности, украинская сторона отказывается от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

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