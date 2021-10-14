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Путин о главной задаче: проблему подъёма дохода граждан решим нелинейными методами

14 октября 2021, 05:10  •  54 • Политика
Владимир Путин обозначил главную проблему, которую необходимо решить – рост дохода граждан. Вместе с ней вверх пойдут и демографические показатели.
В своём интервью телеканалу CNBC президент России ответил на вопрос – что является самой серьёзной проблемой для страны. Владимир Путин заявил, что главной задачей, стоящей перед правительством, обществом и бизнесом станет поднятие доходов населения и увеличение рождаемости, как следствие первого.
Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать её простыми линейными методами,
– пояснил глава государства.
По мнению президента России, для этого необходимо увеличить темпы роста экономики и качественно её изменить. Но это стратегическая, долгосрочная задача, решать которую будут постепенно, без применения популистских методов.
Качественный рост экономики позволит решить не только проблему низких доходов граждан, но и повысить рождаемость, то есть решить демографическую проблему. Демография в свою очередь, тесно связана со здравоохранением, образованием, поддержкой семей с детьми.
Путин уточнил, что пути решения указаны в национальный целях развития, а в качестве основы нужна "серьёзная экономическая база", сообщается на сайте Кремля.
Президент России ранее неоднократно в своих выступлениях указывал, что борьба с бедностью является приоритетной задачей, так как высокие доходы граждан – это стабильное развитие страны.

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