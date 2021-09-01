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Путин о главной ошибке США: "Результат - одни трагедии, одни потери"

01 сентября 2021, 11:15  •  11 • Политика
Президент России Владимир Путин высказался о главной ошибке США в Афганистане, которая и привела к провалу операции. "Результат - одни трагедии, одни потери", - сказал Путин.
В ходе встречи со школьниками во Владивостоке президент России Владимир Путин говорил о важности изучения истории. В качестве примера привёл провальную операцию США в Афганистане. В течение 20 лет американские военные присутствовали на территории, фактически, принимали участие в войне. Однако результата это не принесло.
Результат - одни трагедии, одни потери - и для тех, кто это делал... и тем более - для тех людей, которые живут в Афганистане, - сказал Путин. - Результат нулевой, если не сказать, что в минус.
Проблема, как считает президент, в том, что США не учитывали исторические особенности и культуру народа Афганистана. В результате получили то, что получили.
Как известно, в начале августа боевики активизировали наступление по всем направлениям в Афганистане. Одновременно с этим США покинули Афганистан. Военные остановили операцию. В результате сегодня власть в стране принадлежит "Талибану"*.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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