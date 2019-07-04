Путин о диалоге с Украиной, отношениях с ЕС и международной безопасности

Автор:

Курганов Дмитрий

Путин летит в Италию

В четверг, 4 июля, президент России Владимир Путин прибудет в столицу Италии Рим с официальным визитом. В ходе рабочей поездки на Апеннинский полуостров российскому лидеру предстоит провести переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте. Также Владимир Путин встретится с Папой Римским Франциском.

Накануне визита глава Кремля дал интервью итальянской газете Corriere della Sera, в котором затронул несколько важных тем, включая отношения России с Украиной и остальной Европой, вопросы международной безопасности.

О Зеленском и его обещаниях

По словам Путина, Москва готова вести с Украиной конструктивный диалог, однако переходить к нему имеет смысл только тогда, когда новоизбранный президент страны Владимир Зеленский начнёт выполнять данные им перед выборами обещания. Главные из них касаются Донбасса, с жителями которого глава Незалежной обещал выйти на прямой контакт. Да и перестать называть своих сограждан «сепаратистами» тоже давно пора.

Путин отметил, что наследство от Порошенко новый украинский лидер получил очень непростое. Гражданский конфликт на юго-востоке, принудительная украинизация, затронувшая миллионы жителей страны, для которых русский язык является родным. Запрет на его использование, включая преподавание в школах и вузах, стремительно расширяющий своё влияние неофашизм и пошатнувшийся и без того хрупкий межконфессиональный мир, который прежние власти упорно пытались разрушить.

Ситуация для Зеленского действительно сложная, однако он должен был понимать, на что шёл. Время идёт, а слов по-прежнему больше, чем дел, в то время как украинцы ждут от избранного президента и его команды реальных действий и перемен в лучшую сторону. «Конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах, в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы», – подчеркнул Путин.

О принципиальном отличии от США

Президент России отдельно акцентировал внимание на том, что Кремль не вмешивается в дела других стран, и в этом заключается принципиальная разница между нашей страной и США, а также некоторых их союзников, которые поддержали переворот на Украине в феврале 2014 года. Те же обвинения России во вмешательстве в американские выборы закончились провалом, в чём нет ничего удивительного. По словам Путина, сами по себе обвинения такого рода в адрес Москвы абсолютно абсурдны, а отсутствие заговора в итоге подтвердилось выводами комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера, поскольку невозможно найти какие-либо доказательства, факты, если их не существует. Глава Кремля подчеркнул, что Россия и дальше будет придерживаться политики невмешательства во внутренние дела других государств.

«Демонизация» в глазах европейцев

Говоря о причинах периодических попыток обвинить Россию во вмешательствах в те или иные выборы, Путин выделил основную – «демонизировать» её в глазах граждан ЕС. Президент привёл в пример недавние выборы в Европарламент, когда, чтобы объяснить неудовлетворительные результаты некоторых политических сил, была намеренно поднята шумиха вокруг якобы имевшего места «русского вмешательства». Причём готовили европейцев к этому заранее, поскольку необходимость в таких оправданиях была очевидна.

Вместе с тем Путин заявил о заинтересованности в возобновлении полноценных отношений между Россией и Евросоюзом. Также, по мнению российского лидера, очень важно стремиться к сохранению мира, соблюдению безопасности и стабильности на общем континенте. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству со всеми политическими силами, которые получили мандат европейских избирателей», – подчеркнул глава Кремля.

Не гонка вооружений, а обеспечение безопасности

Значительная часть интервью была посвящена вопросам международной безопасности. По словам Путина, Россия неоднократно предлагала рассмотреть вопросы по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но США отказываются обсуждать продление СНВ-3 или даже возможность выработки нового соглашения. Российский лидер отметил, что выход Штатов из договора по ПРО стал началом разрушения системы международной безопасности, поскольку это был «краеугольный камень в системе контроля за вооружениями».

Фото: globallookpress.com

Путин в очередной раз указал на гигантскую пропасть между размерами военных расходов США и России – 700 миллиардов против 48 миллиардов долларов. Президент России подчеркнул, что перед страной не стоит цель участвовать в подобном соревновании, однако у властей есть обязанность обеспечить её безопасность, и именно на эти цели направлены предпринимаемые действия. «Именно поэтому были вынуждены пойти на разработку новейшего вооружения и техники – отвечая на наращивание военных расходов и явно деструктивные действия США», – сказал российский лидер. Он также обратил внимание, что в октябре 2018 года Россия предложила США принять совмест­ное заявление о недопущении ядерной войны, что стало бы призна­нием её разрушительных последствий. «Однако реакции со стороны американцев до сих пор нет», – заметил президент России.

К слову, как раз вчера, 3 июля, Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Закон был принят Госдумой 18 июня, а спустя восемь дней его одобрили и в Совете Федерации. Отдельным пунктом в документе указывается, что возобновить действие ДРСМД можно будет только после соответствующего решения президента.

Теперь на очереди договор СНВ-3. Его срок истекает менее чем через два года, и тот факт, что США на сегодняшний день не проявляют желания обсуждать его продление, ставит под сомнение дальнейшее взаимодействие Москвы и Вашингтона в сфере сокращения стратегических наступательных вооружений.

Посмотрим через пять лет

Непростые отношения у России и со странами НАТО. Особенно это касается государств из Восточной Европы, которые с завидной периодичностью утверждают об опасности агрессии со стороны России. «Для того чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию – необходимо отказаться от архаичных, времён «холодной войны» концепций «сдерживания», «блоковой философии», – отметил Путин. По его словам, система безопасности должна быть целостной и базироваться на содержащихся в Уставе ООН принципах межгосударственного общения, в том числе неприменение силы или угрозы силой, невмешательство в дела суверенных государств, мирное разрешение споров.

В конце интервью Владимир Путин, отвечая на вопрос, в каком качестве он видит себя после 2024 года, заметил, что говорить об этом пока рано. «Поверьте, сейчас мне есть чем заняться в том качестве, в котором нахожусь», – заверил президент России.

По словам российского лидера, у него впереди ещё пять лет напряжённой работы, а с учётом того, как стремительно меняется обстановка в современном мире, трудно давать столь долгосрочные прогнозы.