Путин о COVID-19: Учитываем все возможные сценарии. Пик впереди

Во время совещания по ситуации с коронавирусом в России президент Владимир Путин отметил, что было известно о проникновении эпидемии в регионы. И этот процесс властям удалось притормозить. Темп распространения COVID-19 позволили сбить введённые ограничения.

В то же время глава государства подчеркнул, что в России учитывают все возможные сценарии развития ситуации с COVID-19. И пик заболеваемости ещё пока впереди.

Президент призвал сделать всё нужное для того, чтобы сгладить прохождение пика через плато.

"Ситуация остаётся сложной. Распространение эпидемии продолжается, - отметил глава государства. - Число граждан, заразившихся коронавирусом, растёт, и не только в Москве".

Путин напомнил, что случаи коронавирусной инфекции есть в каждом регионе России, во всех 85 субъектах страны. Но "нам в целом удаётся решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией - замедлить её распространение".