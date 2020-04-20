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Путин о COVID-19: Учитываем все возможные сценарии. Пик впереди

20 апреля 2020, 18:10  •  79 • Политика
Президент России Владимир Путин отметил, что в нашей стране учитывают все возможные сценарии развития ситуации с COVID-19. Но пик заболеваемости коронавирусом ещё впереди.
Во время совещания по ситуации с коронавирусом в России президент Владимир Путин отметил, что было известно о проникновении эпидемии в регионы. И этот процесс властям удалось притормозить. Темп распространения COVID-19 позволили сбить введённые ограничения.
В то же время глава государства подчеркнул, что в России учитывают все возможные сценарии развития ситуации с COVID-19. И пик заболеваемости ещё пока впереди.
Президент призвал сделать всё нужное для того, чтобы сгладить прохождение пика через плато.
"Ситуация остаётся сложной. Распространение эпидемии продолжается, - отметил глава государства. - Число граждан, заразившихся коронавирусом, растёт, и не только в Москве".
Путин напомнил, что случаи коронавирусной инфекции есть в каждом регионе России, во всех 85 субъектах страны. Но "нам в целом удаётся решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией - замедлить её распространение".

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