Путин о 75-летии Победы: Эстафету памяти принимают уже правнуки победителей

Главный вывод, который Владимир Путин сделал по итогам заседания оргкомитета «Победа», подготовка к подобным юбилеям гораздо шире, чем значится в официальных бумагах. Даже на этом заседании о чем только не говорили: о ветеранах, о поисковиках, о противодействии искажению истории, о музеях и фильмах о войне.

- Оргкомитет «Победа» призван беречь память о наших доблестных предках, которые спасли Отечество, отстояли свободу, будущее Европы и всего мира, - сформулировал задачу Путин, выведя ее далеко за подготовку к 75-летию Победы.

Но самым главным остается забота о ветеранах.

- Все обязательства со стороны государства должны чётко, неукоснительно выполняться, а власти на местах обязаны знать нужды каждого ветерана и решать эти проблемы в приоритетном порядке, - потребовал президент. - Предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны. Напомню, ранее такая поддержка оказывалась лишь к юбилейным датам.

Отдельно Путин, который накануне говорил о проблеме слабого знания истории молодежью, остановился на музеях и их современном виде.

- Огромная роль в деле сохранения памяти о Великой Отечественной принадлежит музеям, - отметил он. - При этом актуализации требует и система государственной поддержки военно-исторических музеев. Она должна стать более качественной, стимулировать создание современных интерактивных пространств, которые обеспечат эмоциональную вовлечённость посетителей в события давно ушедших лет. Особенно это касается, конечно, молодых людей, молодёжи. Говорю, в том числе о развитии таких ярких форматов, как трехмерные панорамы.

Глава государства привел в пример проекты группы «Невский баталист» и попросил местное руководство помочь с подготовкой новой панорамы в Санкт-Петербурге.

- Недопустимо, чтобы День Победы, саму историю Великой Отечественной сопровождали акции «под отчет», связанные с какими-то формальными вопросами, - еще раз напомнил Путин. - Святые для людей символы следует оградить от формализма и пошлости. Эстафету памяти принимают уже правнуки победителей, и эта память должна оставаться чистой и объединять наше общество.