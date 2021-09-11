|
Путин, Нью-Йорк, 2001 год: Фото, о которых забыли в США
11 сентября 2021, 14:10 • 283 • Политика
В Сети напомнили о реакции президента Владимира Путина на теракты 11 сентября 2001-го. Опубликованы фото, о которых забыли в США.
В Telegram-канале "Расстрельный" опубликованы архивные кадры с президентом Владимиром Путиным в Нью-Йорке в 2001 году.
На одном из кадров Путин осматривает место трагедии 11 сентября с временной смотровой площадки. С ним рядом тогдашний мэр города Рудольф Джулиани.
Следующие фото - президент возложил венок к стене памяти, где изображены флаги государств, граждане которых погибли в результате теракта. На кадре виден и флаг России.
Путин тогда оставил надпись на стене:
"Склоняю голову перед жертвами террора. Восхищен мужеством жителей Нью-Йорка. Великий город и великий народ Америки победят!!! Владимир Путин, 15 ноября 2001 г."
Двадцать лет назад произошёл ряд террористических актов в США. Жертвами стали 2977 человек: 246 пассажиров и членов экипажей самолётов, 2606 человек в зданиях WTC и рядом, 125 - в Пентагоне.
Путин тогда одним из первых выразил соболезнования Америке. После атаки войска США были приведены в повышенную боевую готовность, но в администрации Буша тогда не знали, как на это отреагирует Россия, ведь, как правило, если одна страна повышает уровень готовности, то вторая в автоматическом режиме делает то же самое.
Как рассказала после экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, позвонив Путину, она услышала, что Россия не повышает, а понижает уровень готовности армии и отменяет учения. Таким образом, Москва первой поддержала США, пока союзники американцев пребывали в сомнениях. Впрочем, судя по последним русофобским высказываниям представителей администрации Джо Байдена, об этом забыли.
Подпишитесь на нас
283
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 сентября 2021, 20:30
|
08 сентября 2021, 01:50
|
06 сентября 2021, 20:30
|
05 сентября 2021, 14:15
|
10 сентября 2021, 00:35
|
05 сентября 2021, 08:45
|
05 сентября 2021, 18:50