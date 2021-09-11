Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ ...
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход: "Крики, з...
Главная / Политика

Путин, Нью-Йорк, 2001 год: Фото, о которых забыли в США

11 сентября 2021, 14:10  •  283 • Политика
В Сети напомнили о реакции президента Владимира Путина на теракты 11 сентября 2001-го. Опубликованы фото, о которых забыли в США.
В Telegram-канале "Расстрельный" опубликованы архивные кадры с президентом Владимиром Путиным в Нью-Йорке в 2001 году.
На одном из кадров Путин осматривает место трагедии 11 сентября с временной смотровой площадки. С ним рядом тогдашний мэр города Рудольф Джулиани.
Следующие фото - президент возложил венок к стене памяти, где изображены флаги государств, граждане которых погибли в результате теракта. На кадре виден и флаг России.
Путин тогда оставил надпись на стене:
"Склоняю голову перед жертвами террора. Восхищен мужеством жителей Нью-Йорка. Великий город и великий народ Америки победят!!! Владимир Путин, 15 ноября 2001 г."
Двадцать лет назад произошёл ряд террористических актов в США. Жертвами стали 2977 человек: 246 пассажиров и членов экипажей самолётов, 2606 человек в зданиях WTC и рядом, 125 - в Пентагоне.

Путин тогда одним из первых выразил соболезнования Америке. После атаки войска США были приведены в повышенную боевую готовность, но в администрации Буша тогда не знали, как на это отреагирует Россия, ведь, как правило, если одна страна повышает уровень готовности, то вторая в автоматическом режиме делает то же самое.
Как рассказала после экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, позвонив Путину, она услышала, что Россия не повышает, а понижает уровень готовности армии и отменяет учения. Таким образом, Москва первой поддержала США, пока союзники американцев пребывали в сомнениях. Впрочем, судя по последним русофобским высказываниям представителей администрации Джо Байдена, об этом забыли.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





283
Источник
Похожие новости
11 сентября 2021, 01:20
Спортсменам Украины обещают 10 млн за победу над Россией: Стало известно, кто дал на это деньги
11 сентября 2021, 06:50
Сдерживать "американскую муляку" в Афганистане будут русские танки - Баранец
11 сентября 2021, 03:10
Путин и Лукашенко объединят Россию и Белоруссию? Политолог о том, что "внушает опасение"
11 сентября 2021, 08:40
Пронько: "Российская элита вконец развратилась"
11 сентября 2021, 03:11
Британский лорд-лейтенант раскрыл отношение Елизаветы II к BLM
11 сентября 2021, 01:20
"Важная веха": Немецкая Wintershall оценила завершение "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 сентября 2021, 01:20
Спортсменам Украины обещают 10 млн за победу над Россией: Стало известно, кто дал на ...
11 сентября 2021, 03:10
Мнение: Киев, провоцируя РФ на боевые действия, доиграется
11 сентября 2021, 03:10
«Патриоты» готовы топить кизяками ради независимости от России
11 сентября 2021, 06:50
Сдерживать "американскую муляку" в Афганистане будут русские танки - Баране...
11 сентября 2021, 03:10
Путин и Лукашенко объединят Россию и Белоруссию? Политолог о том, что "внушает о...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 сентября 2021, 20:30
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете извиняться!"
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
06 сентября 2021, 20:30
Причину всплеска COVID в вакцинированном Израиле оценил Пронько: "Никогда не поверю"
05 сентября 2021, 14:15
G7 придётся жить без "русского волка". Россия опровергла Токио
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
05 сентября 2021, 08:45
Неуместная выходка Зеленского удивила украинцев: Попросил денег у бедных
05 сентября 2021, 18:50
Политтехнолог выдвинул в преемники Путина неожиданного кандидата
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.