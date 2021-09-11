Путин, Нью-Йорк, 2001 год: Фото, о которых забыли в США

В Сети напомнили о реакции президента Владимира Путина на теракты 11 сентября 2001-го. Опубликованы фото, о которых забыли в США.

В Telegram-канале "Расстрельный" опубликованы архивные кадры с президентом Владимиром Путиным в Нью-Йорке в 2001 году.

На одном из кадров Путин осматривает место трагедии 11 сентября с временной смотровой площадки. С ним рядом тогдашний мэр города Рудольф Джулиани.

Следующие фото - президент возложил венок к стене памяти, где изображены флаги государств, граждане которых погибли в результате теракта. На кадре виден и флаг России.

Путин тогда оставил надпись на стене:

"Склоняю голову перед жертвами террора. Восхищен мужеством жителей Нью-Йорка. Великий город и великий народ Америки победят!!! Владимир Путин, 15 ноября 2001 г."

Двадцать лет назад произошёл ряд террористических актов в США. Жертвами стали 2977 человек: 246 пассажиров и членов экипажей самолётов, 2606 человек в зданиях WTC и рядом, 125 - в Пентагоне.



Путин тогда одним из первых выразил соболезнования Америке. После атаки войска США были приведены в повышенную боевую готовность, но в администрации Буша тогда не знали, как на это отреагирует Россия, ведь, как правило, если одна страна повышает уровень готовности, то вторая в автоматическом режиме делает то же самое.

Как рассказала после экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, позвонив Путину, она услышала, что Россия не повышает, а понижает уровень готовности армии и отменяет учения. Таким образом, Москва первой поддержала США, пока союзники американцев пребывали в сомнениях. Впрочем, судя по последним русофобским высказываниям представителей администрации Джо Байдена, об этом забыли.