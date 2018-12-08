Путин: Необходимо совершенствовать российско-израильское взаимодействие по военной линии

Российский президент и израильский премьер-министр провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили совместное сотрудничество по военной линии.

Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в состоявшейся в субботу по инициативе Израиля телефонной беседе детали израильской военной операции рядом с границей Ливана, сообщает RT.com.

В пресс-службе Кремля отметили, что российская сторона заявила о необходимости обеспечения стабильности в районе разделения Израиля и Ливана.

В ходе обсуждения ситуации в Сирии, российский президент указал на важность совершенствования взаимодействия России и Израиля по военной линии и подчеркнул актуальность предстоящей встречи экспертов министерств обороны обеих стран.