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Путин: Необходимо совершенствовать российско-израильское взаимодействие по военной линии

08 декабря 2018, 17:39  •  100 • Политика
Российский президент и израильский премьер-министр провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили совместное сотрудничество по военной линии.
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в состоявшейся в субботу по инициативе Израиля телефонной беседе детали израильской военной операции рядом с границей Ливана, сообщает RT.com.
В пресс-службе Кремля отметили, что российская сторона заявила о необходимости обеспечения стабильности в районе разделения Израиля и Ливана.
В ходе обсуждения ситуации в Сирии, российский президент указал на важность совершенствования взаимодействия России и Израиля по военной линии и подчеркнул актуальность предстоящей встречи экспертов министерств обороны обеих стран.

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