|
Путин: Необходимо совершенствовать российско-израильское взаимодействие по военной линии
08 декабря 2018, 17:39 • 100 • Политика
Российский президент и израильский премьер-министр провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили совместное сотрудничество по военной линии.
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в состоявшейся в субботу по инициативе Израиля телефонной беседе детали израильской военной операции рядом с границей Ливана, сообщает RT.com.
В пресс-службе Кремля отметили, что российская сторона заявила о необходимости обеспечения стабильности в районе разделения Израиля и Ливана.
В ходе обсуждения ситуации в Сирии, российский президент указал на важность совершенствования взаимодействия России и Израиля по военной линии и подчеркнул актуальность предстоящей встречи экспертов министерств обороны обеих стран.
Подпишитесь на нас
100
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
05 декабря 2018, 05:09
|
02 декабря 2018, 20:09
|
03 декабря 2018, 06:12
|
07 декабря 2018, 02:39
|
04 декабря 2018, 04:56
|
06 декабря 2018, 18:24
|
05 декабря 2018, 01:54