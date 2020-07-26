Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную прич...
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я тр...
Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорко...
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил сво...
Главная / Политика

Путин не забыл "грязные делишки" Лондона: Британцы предупредили своих о коварстве России

26 июля 2020, 21:05  •  50 • Политика
Британский журналист считает, что Россия уже давно посягает, причём агрессивно, на демократию и безопасность Великобритании. По его мнению, президент Владимир Путин не забыл "грязные делишки" Лондона, предупредив своих о коварстве России.
Обозреватель The Times Бен Макинтайр написал статью об отношениях России и Великобритании, в которой заявил, что наша страна уже давно агрессивно посягает на британскую демократию и безопасность. По его мнению, это стало последствием глубоко укоренившегося недоверия Москвы к британцам.
Так, Макинтайр считает, что всё тянется ещё со времён "шпионских войн" Октябрьской революции. Он также напомнил о словах Владимира Ленина, которые тот произнёс с трибуны Смольного института: "Англия - наш злейший враг".
При этом обозреватель признаёт, что на протяжении ста лет были и периоды оттепели, и даже плотного сотрудничества, однако Британия, тем не менее, всегда оставалась для России "самым старым недругом" - не изменила это ни Вторая мировая, ни холодная война.
"Россия - и, говоря конкретнее, Путин - рассматривает Великобританию сквозь хоть и кривую, но вполне конкретную историческую призму", - пишет журналист, упрекая своё правительство в расхлябанности и в том, что оно не признаёт факт наличия "коварного врага" в лице Москвы.

Так, Макинтайр напомнил о "грязных делишках" Лондона - о том, как британские власти пытались предотвратить Октябрьскую революцию любыми способами, шли и на подкупы, спонсировали путчи. Но после затяжной шпионской войны Лондон вынужден был признать существование СССР. Были неприятные эпизоды и в советско-британской истории, говорит журналист.
Он убеждён, что Россия всего этого не забыла, поэтому в Москве уверены, что коварные агенты МИ-6 постоянно строят козни. Исходя из этого исторического контекста, вполне понятно, отмечает журналист, почему Россия считает Великобританию врагом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
26 июля 2020, 02:05
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил свою страну на куски"
26 июля 2020, 10:05
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанных десятки
26 июля 2020, 00:05
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в крае
26 июля 2020, 08:05
России уготовили "забег по кровавым граблям революции"? Провокаторы в Хабаровске дошли до кощунства
26 июля 2020, 00:05
Ходорковский всё же признался про Хабаровск. Началась вторая волна протеста
26 июля 2020, 14:05
Американцы вторглись в консульство КНР: Предупреждение из Пекина пришло тут же
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июля 2020, 02:05
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил свою стр...
26 июля 2020, 10:05
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанных дес...
26 июля 2020, 00:05
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в кр...
26 июля 2020, 08:05
России уготовили "забег по кровавым граблям революции"? Провокаторы в Хабар...
26 июля 2020, 06:05
Нейтралитет России стал неожиданностью для армян и азербайджанцев
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2020, 01:00
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
20 июля 2020, 21:00
Готовьтесь к "чёрному августу": Эксперт предсказал девальвацию и деноминацию рубля
25 июля 2020, 22:05
"Вышел весь Хабаровск"? Мифы "народного" митинга разоблачили в прямом эфире
26 июля 2020, 10:05
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанных десятки
21 июля 2020, 03:00
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигархам
25 июля 2020, 11:05
О беспрецедентном постановлении Конституционного суда Германии
23 июля 2020, 02:05
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультиматум
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.