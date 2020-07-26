Путин не забыл "грязные делишки" Лондона: Британцы предупредили своих о коварстве России

Обозреватель The Times Бен Макинтайр написал статью об отношениях России и Великобритании, в которой заявил, что наша страна уже давно агрессивно посягает на британскую демократию и безопасность. По его мнению, это стало последствием глубоко укоренившегося недоверия Москвы к британцам.

Так, Макинтайр считает, что всё тянется ещё со времён "шпионских войн" Октябрьской революции. Он также напомнил о словах Владимира Ленина, которые тот произнёс с трибуны Смольного института: "Англия - наш злейший враг".

При этом обозреватель признаёт, что на протяжении ста лет были и периоды оттепели, и даже плотного сотрудничества, однако Британия, тем не менее, всегда оставалась для России "самым старым недругом" - не изменила это ни Вторая мировая, ни холодная война.

"Россия - и, говоря конкретнее, Путин - рассматривает Великобританию сквозь хоть и кривую, но вполне конкретную историческую призму", - пишет журналист, упрекая своё правительство в расхлябанности и в том, что оно не признаёт факт наличия "коварного врага" в лице Москвы.



Так, Макинтайр напомнил о "грязных делишках" Лондона - о том, как британские власти пытались предотвратить Октябрьскую революцию любыми способами, шли и на подкупы, спонсировали путчи. Но после затяжной шпионской войны Лондон вынужден был признать существование СССР. Были неприятные эпизоды и в советско-британской истории, говорит журналист.

Он убеждён, что Россия всего этого не забыла, поэтому в Москве уверены, что коварные агенты МИ-6 постоянно строят козни. Исходя из этого исторического контекста, вполне понятно, отмечает журналист, почему Россия считает Великобританию врагом.