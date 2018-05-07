Путин: не все пункты майских указов выполнены, но вектор развития задан правильно

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признал, что правительство выполнило не все пункты майских указов 2012 года, но считает, что результаты есть.

"Ключевые направления работы правительства были связаны с реализацией майских указов 2012 года. Да, здесь были сложности, проблемы, не всех показателей удалось достичь в точности до запятой", - сказал глава государства на встрече с членами кабмина в воскресенье поздно вечером, кадры которой показал телеканал "Россия 24".

По его мнению, "так всегда бывает, когда берешься за масштабный, долгосрочный проект". "При этом ситуация постоянно менялась, появлялись новые, часто очень объективные факторы", - отметил Путин. На его взгляд, "ощутимые результаты, динамика, изменения есть, стратегический вектор развития задан правильно".

По оценке главы государства, "главное - все эти годы страна развивалась". "Не просто реагировала на возникающие проблемы, а шла вперед, наращивала свои возможности. Из конкретных дел, проектов, инициатив в экономике и в социальной сфере, в области обороны и безопасности, в госуправлении складывался, накапливался тот потенциал качественных изменений, который теперь позволяет ставить принципиально новые задачи, цели другого уровня", - подчеркнул Путин.

"Уже говорил в послании [Федеральному собранию], что интегральный показатель развития страны, благополучия людей - это продолжительность жизни. Она росла в России все эти годы. И это в том числе отражение качественных изменений в здравоохранении, образовании, в решении жилищных и других проблем", - подчеркнул президент.

По его словам, "новые возможности для людей, для российских семей - это и дополнительные меры демографического развития, реализованная программа расселения аварийного жилья, и практически стопроцентная доступность детских садов, и созданная по всей стране сеть МФЦ, которая делает государственные услуги для граждан современными и комфортными".

Важнейшим результатом Путин назвал "рост зарплат в бюджетной сфере, повышение авторитета и престижа труда учителя, врача, работников других сфер, которые определяют будущее страны". "Зарплаты в этих отраслях должны расти и дальше", - указал он.

"В целом наша ключевая задача на ближайшие годы - уверенное повышение реальных доходов граждан", - уверен Путин. Он уверен, что "для этого сейчас есть хорошая база". "Выросла общая устойчивость экономики, она справилась и с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и с колебаниями глобальной конъюнктуры", - уточнил глава государства.

"Действия правительства позволили преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики. В целом экономика выходит на траекторию роста", - добавил он.

Путин сделал акцент на том, что действия кабмина позволили преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики. "В целом экономика выходит на траекторию роста", - констатировал он, подчеркнув, что удалось не просто обеспечить стабильность, а фактически сформировать новую макроэкономическую реальность с низкой инфляцией.

По его оценке, это важнейшее совместное достижение кабмина Дмитрия Медведева и Центрального банка, которое "открывает возможности для дальнейшего развития, для запуска крупных инфраструктурных, промышленных проектов, а вместе с мерами по улучшению делового климата - для работы малого и среднего бизнеса".

Путин также отметил работу правительства по интеграции Крыма и Севастополя в социально-экономическое пространство страны, оперативное решение проблем жителей региона.

Президент поблагодарил правительство "за совместную работу, за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией". По Конституции, кабинет министров должен в понедельник сложить полномочия перед вновь вступающим в должность главой государства. Путин констатировал, что "прошедшие шесть лет были действительно насыщенными, наполненными новыми вызовами, неординарным событиями - и в нашей стране, и в мире".

"Перед правительством, исполнительной властью в целом стоял широчайший круг проблем и вопросов - от текущих до совершенно нестандартных, часто экстренных. Нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов", - уверен президент. "Все эти качества вы, безусловно, проявили. Работали достойно, как настоящая команда, и в этом, конечно же, огромная заслуга председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева", - обратился Путин к членам кабмина.

На его взгляд, "отличительной чертой нынешнего правительства стали открытость и настрой на диалог, конструктивное взаимодействие с парламентом и регионами, опора на гражданское общество, выстраивание механизмов обратной связи и стремление поддержать, расширить вовлеченность людей в дела страны".

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