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Путин не верит, что Скрипаля могли отравить британские спецслужбы

20 июля 2019, 00:54  •  28 • Политика

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля британскими спецслужбами.

Такое мнение он выразил в опубликованном в пятницу на сайте Кремля интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

"Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю", - сказал Путин в ответ на вопрос Стоуна о том, что Скрипаля могли отравить британские спецслужбы.

Президент добавил, что не знает, где сейчас находится Скрипаль и выразил сомнение, что тот еще может предоставить какую-либо информацию прессе. "Сомневаюсь. Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация", - добавил он.

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