Путин не верит, что Скрипаля могли отравить британские спецслужбы

Такое мнение он выразил в опубликованном в пятницу на сайте Кремля интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

"Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю", - сказал Путин в ответ на вопрос Стоуна о том, что Скрипаля могли отравить британские спецслужбы.

Президент добавил, что не знает, где сейчас находится Скрипаль и выразил сомнение, что тот еще может предоставить какую-либо информацию прессе. "Сомневаюсь. Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация", - добавил он.