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Путин не увидит британское шоу с пародией на него

23 мая 2019, 15:09  •  32 • В России

Владимир Путин не смотрит телепрограмм про себя и не читает написанных про него книг. Поэтому нет никаких шансов, что президент России увидит комедийное ток-шоу "Вечер с Владимиром Путиным" английского ВВС, вести которое будет анимированный персонаж, похожий на Путина.

- Про Путина много написано книг, написано карикатур, создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры, - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него.

ВВС анонсировало выход программы, в которой виртуальный персонаж будет общаться с живыми гостями. Правда, этот персонаж больше почему-то похож на Дмитрия Рогозина, чем на Владимира Путина.

ВВС анонсировало выход программы "Вечер с Владимиром Путиным", где с гостями будет общаться "президент России".Фото: YouTube

- У Путина в данном случае есть своя позиция, - сказал Песков. - Он считает, что не он должен быть похож на эти карикатуры, а карикатуры должны быть похожи на него. Он сохраняет приверженность этому своему убеждению

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