Путин не увидел необходимости в продлении СНВ-3

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не будет продлевать Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если этого никто не хочет.

«Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких, а в 2021 году всё закончится», — цитирует главу государства «РИА Новости» в четверг, 6 июня.

По его словам, Россия обогнала конкурентов по созданию систем гипероружия и может обеспечить безопасность на длительную историческую перспективу.

8 мая председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгел и ведущий республиканец в комитете Майкл Маккол представили законопроект о продлении Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его предлагается продлить до февраля 2026 года.

Президент может отказаться только в том случае, если «Россия допустит существенное нарушение договора», говорится в инициативе. В ней подчеркивается, если вашингтонская администрация не станет продлевать СНВ-3, то она должна представить конгрессу «свидетельства того, что продление договора не в интересах национальной безопасности США».

СНВ-3 был подписан Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Соглашение предполагает сокращение ядерного арсенала обеими сторонами таким образом, чтобы общее число вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.