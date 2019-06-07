Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Приходить в спальни к депутатам
Путин рассказал о предпочтениях в выборе премьер-министра Великобритании
Непотопляемый министр: Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы МВД Аваков...
"Это мерзко": Путин о "безобразии" в странах Восточной Европ...
Главная / Политика

Путин не увидел необходимости в продлении СНВ-3

07 июня 2019, 01:24  •  50 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что страна не будет продлевать Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если этого никто не хочет.
«Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких, а в 2021 году всё закончится», — цитирует главу государства «РИА Новости» в четверг, 6 июня.
По его словам, Россия обогнала конкурентов по созданию систем гипероружия и может обеспечить безопасность на длительную историческую перспективу.
8 мая председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгел и ведущий республиканец в комитете Майкл Маккол представили законопроект о продлении Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его предлагается продлить до февраля 2026 года.
Президент может отказаться только в том случае, если «Россия допустит существенное нарушение договора», говорится в инициативе. В ней подчеркивается, если вашингтонская администрация не станет продлевать СНВ-3, то она должна представить конгрессу «свидетельства того, что продление договора не в интересах национальной безопасности США».
СНВ-3 был подписан Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Соглашение предполагает сокращение ядерного арсенала обеими сторонами таким образом, чтобы общее число вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
06 июня 2019, 22:09
На один Telegram нашелся один Tinder: Власти России показали готовность к взаимовыгодному диалогу
06 июня 2019, 22:09
На Мальдивы без виз: Правительство России одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований
06 июня 2019, 22:09
"Это мерзко": Путин о "безобразии" в странах Восточной Европы
06 июня 2019, 18:54
"У нас есть, чем гордиться": Путин перечислил, кого считает национальными героями России
06 июня 2019, 18:54
"Получается бандитский счётчик": В Сети "разнесли" инициативу ВС о бесконечном преследовании должников
07 июня 2019, 01:24
Путин рассказал о предпочтениях в выборе премьер-министра Великобритании
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 июня 2019, 01:24
«Запад хотел пошушукаться»: Путин о праздновании в Нормандии
07 июня 2019, 01:09
Непотопляемый министр: Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы МВД Авакова
07 июня 2019, 01:24
"Неприемлемые риски для США": В Пентагоне заявили, что будут дальше давить ...
07 июня 2019, 01:09
Проблема ликвидности: «Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве закупок газа и...
07 июня 2019, 01:24
"Гнилой гриб " пророс на версии о крушении MH17: Разоблачения авиакатастр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2019, 01:40
Румыны аннексируют Украину
03 июня 2019, 22:39
Не ваше дело: Зеленский ответил Москве по сносу бюста Жукова
01 июня 2019, 02:24
На созванном Зеленским первом собрании СНБО Украины не досчитались одного
05 июня 2019, 03:54
Зеленский взялся за "Северный поток - 2": Лидеры Украины и Польши выдвинули претензию России
31 мая 2019, 06:54
Польша потребовала от России объясниться за стенды в Смоленске
05 июня 2019, 00:24
«Ему прозрачно намекнули»: Зеленский заявил о готовности выполнить Минские соглашения и начать переговоры с Москвой
02 июня 2019, 20:39
"Агенты Кремля покусали": На шее покидающего Украину Геращенко заметили шрам, зашитый чёрными нитками - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.