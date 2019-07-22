Путин не увидел изменений ситуации на Украине после выборов президента

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине после выборов нового президента пока ситуация не изменилась. Об этом российский лидер поделился в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, опубликованному в пятницу, 19 июля, на сайте Кремля.

«Ведь то голосование, которое прошло, было явно протестным голосованием», — ответил Путин на вопрос, изменилось ли что-то на Украине после избрания нового президента.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой может стать возвращение на родину арестованных в России украинских моряков. Также Зеленский отметил, что поддерживает обмен пленными с ополченцами Донбасса по формуле «всех на всех», однако возвращение моряков должно предшествовать этому.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, набрав в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко. 20 мая он вступил в должность.

25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. Корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.