Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Люди хотят оппозицию. Но не Соболь и Навального (Провокатор)
Санкции вводил Евросоюз: Путин снял оружейное эмбарго с африканской страны
В ГБР подтвердили данные о повторном допросе Порошенко
От Надежды Савченко до Казака Гаврилюка: "Герои Майдана" остались без ...
Главная / Политика

Путин не цензурировал: Автор книги о "постправде" раскрыл причину расхождений в русской и английской версиях

23 июля 2019, 02:24  •  43 • Политика
Автор книги о "постправде" израильский историк Харари объяснил изменение фрагмента про Крым в российском переводе его книги. Оказалось, что изменения были внесены ради привлечения более широкой аудитории, а не "отцензурирована Путиным".
Израильский историк Юваль Ной Харари объяснил "несостыковки" в русском переводе его книги "21 урок для XXI века". По его словам, он сам дал разрешение на изменение острых моментов книги ради привлечения более широкой аудитории.
Расхождения между русским и английским переводами были замечены в главах книги "Постправда" и "Взгляд из Кремля". В первом случае фрагмент с критикой в адрес слов президента России о Крыме был заменен на критику президента США Дональда Трампа. Во втором случае были убраны критические замечания в адрес воссоединения Крыма с Россией.
По словам Харари, главная задача как писателя, заключается в том, чтобы донести свои идеи как можно до большего числа людей. В этой связи он позволяет изменять или убирать наиболее острые примеры и сглаживать углы, чтобы не оттолкнуть потенциального читателя. Об этом говорится в письменном ответе Харари телеканалу RTVi на вопрос о расхождениях в русской и английской версиях книги.
Таким образом сам автор книги опроверг информацию о том, что его работа была "отцензурорована Путиным".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
22 июля 2019, 23:09
Стер бы с лица Земли за 10 дней, но: Трамп объяснил, почему ещё не выиграл афганскую войну
22 июля 2019, 16:39
Пушков оценил лидерство «Слуги народа» на выборах в раду
22 июля 2019, 19:54
Перемирие на крови: Донбасс замер в ожидании новых провокаций ВСУ
22 июля 2019, 16:39
Фальшивый плацдарм: Зеленский может отвлекать внимание оппозиции "премьером от МВФ" – эксперт
22 июля 2019, 23:09
Погибли 52 моряка, но что произошло, не знают до сих пор: Во Франции найдена подлодка "Минерва", утонувшая при странных обстоятельствах
22 июля 2019, 23:09
Украинская пятерка: По результатам обработки 85% голосов определились партии будущей Рады
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2019, 02:09
«Услуга господину Трампу»: почему преемницу Меркель критикуют за планы увеличения вое...
23 июля 2019, 02:09
Вакарчук предложил принять закон об отношениях между Украиной и Россией
23 июля 2019, 02:09
«Уступка для Сербии»: может ли дело Харадиная стать частью торга о статусе Косова
23 июля 2019, 02:24
"Разбазарившие" деньги Меган Маркл и принц Гарри нервируют британцев своей ...
23 июля 2019, 02:09
«Был бы стёрт с лица земли»: Трамп заявил о возможности за неделю закончить войну в А...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июля 2019, 20:24
Теперь у России есть своя турбина. Немцы занервничали
18 июля 2019, 18:09
«Наглядная либерализация»: Госдума отменила уголовную ответственность за покупку шпионских гаджетов в бытовых целях
17 июля 2019, 13:09
"Редкий цинизм": В России призвали ответить на ультиматум ЕС по МН17 "самым доходчивым" языком
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского "Боинга"
18 июля 2019, 02:09
Кто перевозил «Бук»? СБУ опровергла свое же сообщение по МН17
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение премьером лоббиста МВФ
21 июля 2019, 01:39
"Чота дёшево для Габунии": Грузии после удорожания бензина пожелали стократный рост цен на АЗС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.