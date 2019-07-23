Путин не цензурировал: Автор книги о "постправде" раскрыл причину расхождений в русской и английской версиях

Израильский историк Юваль Ной Харари объяснил "несостыковки" в русском переводе его книги "21 урок для XXI века". По его словам, он сам дал разрешение на изменение острых моментов книги ради привлечения более широкой аудитории.

Расхождения между русским и английским переводами были замечены в главах книги "Постправда" и "Взгляд из Кремля". В первом случае фрагмент с критикой в адрес слов президента России о Крыме был заменен на критику президента США Дональда Трампа. Во втором случае были убраны критические замечания в адрес воссоединения Крыма с Россией.

По словам Харари, главная задача как писателя, заключается в том, чтобы донести свои идеи как можно до большего числа людей. В этой связи он позволяет изменять или убирать наиболее острые примеры и сглаживать углы, чтобы не оттолкнуть потенциального читателя. Об этом говорится в письменном ответе Харари телеканалу RTVi на вопрос о расхождениях в русской и английской версиях книги.

Таким образом сам автор книги опроверг информацию о том, что его работа была "отцензурорована Путиным".