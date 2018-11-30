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Путин не стал здороваться с Трампом на саммите G20
30 ноября 2018, 19:24 • 703 • В России
В Аргентина на фоне начавшегося охлаждения отношений Владимир Путин и Дональд Трамп впервые не пожали друг другу руки. На официальной церемонии фотографирования участников саммита Большой двадцатки президенты России и США стояли не очень близко, но в прежние времена это им не мешало. Однако в этот раз ни один из лидеров не сделал шага навстречу к другому.
Порознь Путин и Трамп прошли в зал, где должно было начаться первое заседание Двадцатки. Минут десять участники общались в кулуарах, и снова Путин и Трамп проигнорировали друг друга. Президент России пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии и демонстративно уселся за стол с документами — начал править свою речь. Трамп походил по залу и тоже сел. Ни рукопожатия, ни разговора не произошло.
Путин и Трамп не поздоровались на саммите G20.
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