Путин не стал здороваться с Трампом на саммите G20

В Аргентина на фоне начавшегося охлаждения отношений Владимир Путин и Дональд Трамп впервые не пожали друг другу руки. На официальной церемонии фотографирования участников саммита Большой двадцатки президенты России и США стояли не очень близко, но в прежние времена это им не мешало. Однако в этот раз ни один из лидеров не сделал шага навстречу к другому.

Порознь Путин и Трамп прошли в зал, где должно было начаться первое заседание Двадцатки. Минут десять участники общались в кулуарах, и снова Путин и Трамп проигнорировали друг друга. Президент России пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии и демонстративно уселся за стол с документами — начал править свою речь. Трамп походил по залу и тоже сел. Ни рукопожатия, ни разговора не произошло.

Путин и Трамп не поздоровались на саммите G20.