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Путин не стал здороваться "локтями" - приветствовал участников церемонии в День России традиционно

13 июня 2020, 13:00  •  125 • Политика
Президент Владимир Путин принял участие в торжествах на Поклонной горе по случаю Дня России. С участниками церемонии вручения медалей Героев Труда глава государства не стал здороваться "локтями" - приветствовал по традиции рукопожатием.
В этом году торжества с участием президента Владимира Путина по случаю Дня России проходят не в Кремле, а на Поклонной горе. Здесь глава государства принял участие в церемонии подъёма флага Российской Федерации и поздравил граждан нашей страны с праздником.
Путин напомнил в своей приветственной речи, что "на этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойдённого мужества предков, их веры и любви к Отечеству". Кроме того, глава государства подчеркнул, что "светлое, пронзительной чувство Родины всегда помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы".
Здесь же на Поклонной горе из рук президента медали Героев Труда получают люди самых разных профессий. В список награждаемых вошли худрук Малого театра Юрий Соломин, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых, оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.
Владимир Путин не стал здороваться с участниками церемонии "локтями", а по традиции приветствовал их крепким рукопожатием и объятиями. Но позже доктор Рошаль показал, как здороваться по рекомендациям ВОЗ.

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