Путин не стал здороваться "локтями" - приветствовал участников церемонии в День России традиционно

В этом году торжества с участием президента Владимира Путина по случаю Дня России проходят не в Кремле, а на Поклонной горе. Здесь глава государства принял участие в церемонии подъёма флага Российской Федерации и поздравил граждан нашей страны с праздником.

Путин напомнил в своей приветственной речи, что "на этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойдённого мужества предков, их веры и любви к Отечеству". Кроме того, глава государства подчеркнул, что "светлое, пронзительной чувство Родины всегда помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы".

Здесь же на Поклонной горе из рук президента медали Героев Труда получают люди самых разных профессий. В список награждаемых вошли худрук Малого театра Юрий Соломин, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых, оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.

Владимир Путин не стал здороваться с участниками церемонии "локтями", а по традиции приветствовал их крепким рукопожатием и объятиями. Но позже доктор Рошаль показал, как здороваться по рекомендациям ВОЗ.