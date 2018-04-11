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Путин не стал участвовать в твиттер-дипломатии

11 апреля 2018, 20:54  •  120 • В России

17 послов пришли в среду в Кремль, чтобы вручить президенту России свои верительные грамоты. Для каждого из них это было большое событие, но российские журналисты да и весь мир ждали от этого мероприятия другого.

За пару часов до начала церемонии Дональд Трамп в твиттере написал, что России в Сирии нужно приготовиться - американские ракеты вот-вот полетят. И все хотели услышать - чем ответит Путин.

Такая вот дипломатия и такой разговор лидеров великих держав в XXI веке - один пишет в твиттере, другой говорит в прямом эфире на весь мир.

- Положение дел в мире не может не вызывать беспокойство, - сказал Путин, обращаясь к послам, а на самом деле - очень много к кому. - Обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее мы надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой.

Если и был в речи Путина ответ Трампу, то это был он. Проще говоря, президент России предпочел не обращать внимания на неподобающий выпад заокеанского коллеги, призвав к его сдержанности.

- Мы не являемся участниками твиттер-дипломатии, - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Мы сторонники серьезных подходов.

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