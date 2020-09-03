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Путин не стал обсуждать с Меркель отравление Навального

03 сентября 2020, 16:10  •  63 • Политика
Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Здоровье оппозиционера не является темой для переговоров на высшем уровне
Москва не видит повода для звонка в Берлин в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Более того, в Берлине тоже не считают нужным обсуждать этот вопрос на высшем уровне. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 3 сентября.
По его словам, лидеры России и ФРГ общаются довольно часто, в том числе по телефону. Но сейчас президент Владимир Путин звонить в Германию не собирается. Немецкий канцлер Ангела Меркель также не просила о личном разговоре.
"Если одна из сторон посчитает необходимым, разговор состоится", – цитирует РИА ФАН Пескова.
При этом в Кремле подчеркнули, что российские специалисты запросили у немецких коллег данные, на основании которых был сделан вывод об отравлении Навального боевым токсином группы "Новичок", но ответа не получили.
О том, что на оппозиционного российского блогера совершили покушение с использованием химоружия, сообщила накануне Меркель. Однако в четверг, 3 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что его спецслужбы перехватили разговор Берлина с Варшавой, из которого следует, что обвинения в адрес Москвы по поводу Навального – умышленная фальсификация.
Впавшего в кому Навального перевезли на лечение в клинику "Шаритэ" 22 августа. Однако, по данным СМИ, в последние дни россиянина в этом госпитале не было.

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