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Путин не спит до глубокой ночи: В Кремле раскрыли цель изнуряющей работы президента в последние дни

19 декабря 2018, 17:09  •  70 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали подготовки главы государства к большой итоговой пресс-конференции и объяснил, почему Владимир Путин не спит до глубокой ночи.
В Кремле уже не раз рассказывали о плотном и напряженном графике президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков раскрыл детали подготовки к большой пресс-конференции, которая состоится уже в этот четверг 20 декабря в 12:00 по мск. По его словам, Путину, в связи с подготовкой к этому мероприятию, приходится изнурять себя работой, засиживаться за документами допоздна и не спать до глубокой ночи, пишет ″Дни.ру″.
А еще есть важные события, которые нельзя отложить или перенести, на которых присутствует глава государства.
"Но в промежутках и уже до глубокой ночи президент обязательно знакомится с огромным массивом информации, который готовят ему и министры, и руководители ведомств, и экспертные подразделения администрации президента", - уточнил Песков.
Песков также напомнил, что все сказанное во время пресс-конференции после контролируется Путиным: чтобы вопрос не завис, а ″лег на бумагу″ и был решен.
″Очень много задается вопросов о конкретных каких-то болевых ситуациях, которые требуют экстренного вмешательства. Или о системных проблемах, которые требуют изменения законодательства, какой-то законодательной инициативы. И здесь президент очень четко отслеживает, чтобы все, что он говорил, потом легло на бумагу и приобрело уже форму его поручения″, - цитирует представителя Кремля НТВ.

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