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Путин не сомневается, что Россия сможет достроить "Северный поток - 2" самостоятельно
11 января 2020, 18:54 • 146 • Политика
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не сомневается, что РФ сможет достроить "Северный поток - 2" самостоятельно и газопровод заработает. Такое мнение российский лидер высказал по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Да, мы, безусловно, сможем достроить [газопровод] самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, - заверил Путин. - Вопрос в сроках, это единственный вопрос, который встает в этой связи".
Глава российского государства признал, что окончание строительства вынужденно будет отодвинуто на несколько месяцев. "Надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает", - заключил Путин.
Россия высоко ценит позицию Германии в поддержку проекта "Северный поток - 2", добавил он. "В активе России и Германии - целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики. Мы высоко ценим ответственную позицию правительства ФРГ в поддержку известного всем проекта "Северный поток - 2", - сказал он.
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