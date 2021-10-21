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Путин не согласился с предложением Эрдогана: "ООН умрет в этот же день"

21 октября 2021, 19:45  •  61 • Политика
Путин не согласился с Эрдоганом и выступил за сохранение права вето постоянных членов Совбеза ООН. "Если мы разрушим право вето постоянных членов, то ООН умрет в этот же день", - предупредил президент.
Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по реформе ООН. Глава государства рассказал, в чём прав, а в чём нет турецкий лидер на полях дискуссионного клуба Валдай.
Речь идёт о недавнем заявлении президента Турции. В нём он раскритиковал Совет безопасности ООН и наличие права вето у его членов. По мнению Эрдогана, не справедливо, что в ООН за всех всё решают победители Второй мировой войны.
Что важно, если мы разрушим право вето постоянных членов, то ООН умрет в этот же день. Она превратится в Лигу наций и все. Это будет просто площадка для дискуссий, Валдайский клуб номер 2,
- объяснил свою позицию Путин.
При этом он отметил, что президент Турции прав в том, что со времён Второй мировой войны баланс сил в мире изменился.

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