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Путин не шутит. Украина может лишиться государственности – Погребинский

18 января 2021, 22:55  •  113 • Украина

Украина не рискнет пойти в наступление на республики Донбасса, поскольку Россия не допустит военной победы Киева.

Об этом в «Независимой газете» пишет директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Нет сомнения в том, что в кругах украинской «партии войны», представленной не только оппозиционными политиками, но и частью команды Зеленского, идеи военного блицкрига в Донбассе достаточно популярны. При этом эти политики надеются получить поддержку США, а сейчас и Великобритании с Турцией – и не только поставками вооружений и усилением антироссийских санкций», – отмечается в статье.

При этом политолог считает такое развитие событий крайне маловероятным.

«Любая помощь «друзей Украины» в принципе не способна противостоять гарантиям недопущения военной победы над Донбассом, публично и неоднократно сформулированным Владимиром Путиным. Причем в форме, допускающей полномасштабный разгром ВСУ со всеми вытекающими последствиями, вплоть до потери украинской государственности в том виде, в котором она сложилась после 1991 года, и соответственно потери Украины как ключевого фактора сдерживания России», – подчеркивает Погребинский.

По его словам новый президент США Джо Байден прекрасно осознает эти риски.

« Байден не может этого не понимать, можно вспомнить, как он, будучи вице-президентом, допекал Петра Порошенко за провокации в Крыму, чреватые, как он, по-видимому, считал, жестким ответом Москвы.

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