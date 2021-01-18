Путин не шутит. Украина может лишиться государственности – Погребинский

Украина не рискнет пойти в наступление на республики Донбасса, поскольку Россия не допустит военной победы Киева.Об этом в «Независимой газете» пишет директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.«Нет сомнения в том, что в кругах украинской «партии войны», представленной не только оппозиционными политиками, но и частью команды Зеленского, идеи военного блицкрига в Донбассе достаточно популярны. При этом эти политики надеются получить поддержку США, а сейчас и Великобритании с Турцией – и не только поставками вооружений и усилением антироссийских санкций», – отмечается в статье.При этом политолог считает такое развитие событий крайне маловероятным.«Любая помощь «друзей Украины» в принципе не способна противостоять гарантиям недопущения военной победы над Донбассом, публично и неоднократно сформулированным Владимиром Путиным. Причем в форме, допускающей полномасштабный разгром ВСУ со всеми вытекающими последствиями, вплоть до потери украинской государственности в том виде, в котором она сложилась после 1991 года, и соответственно потери Украины как ключевого фактора сдерживания России», – подчеркивает Погребинский.По его словам новый президент США Джо Байден прекрасно осознает эти риски.« Байден не может этого не понимать, можно вспомнить, как он, будучи вице-президентом, допекал Петра Порошенко за провокации в Крыму, чреватые, как он, по-видимому, считал, жестким ответом Москвы.