Путин не против: Лукашенко разрешат качать нефть в России

В пресс-службе Александра Лукашенко прокомментировали его телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшийся накануне. Темой беседы стала возможность приобретения Белоруссией месторождения нефти на территории России. В сообщении говорится, что Путин эту идею поддержал.

Тем не менее прямо завтра качать нефть в России Минск не начнёт: согласно тексту сообщения, этот вопрос ещё нуждается в проработке и детальном обсуждении на ближайших переговорах.

Кроме того, президенты договорились оперативно решать все вопросы, связанные с поставками в Белоруссию нефти и газа, а также обсудили старт работы Белорусской АЭС. Лукашенко поблагодарил Путина и проинформировал его о включении первого энергоблока атомной электростанции в энергосистему.