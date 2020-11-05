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Путин не против: Лукашенко разрешат качать нефть в России

05 ноября 2020, 13:05  •  89 • Политика
Переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным по поводу покупки Белоруссией нефтяного месторождения в России прошли успешно. Как говорится в заявлении на сайте белорусского президента, российский лидер идею одобрил.
В пресс-службе Александра Лукашенко прокомментировали его телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшийся накануне. Темой беседы стала возможность приобретения Белоруссией месторождения нефти на территории России. В сообщении говорится, что Путин эту идею поддержал.
Тем не менее прямо завтра качать нефть в России Минск не начнёт: согласно тексту сообщения, этот вопрос ещё нуждается в проработке и детальном обсуждении на ближайших переговорах.
Кроме того, президенты договорились оперативно решать все вопросы, связанные с поставками в Белоруссию нефти и газа, а также обсудили старт работы Белорусской АЭС. Лукашенко поблагодарил Путина и проинформировал его о включении первого энергоблока атомной электростанции в энергосистему.

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