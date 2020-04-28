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Путин не продлевал изоляционные меры: Политолог призвал "не путать"
28 апреля 2020, 22:10 • 101 • Политика
Политолог Марат Баширов призвал "не путать", заметив, что президент РФ Владимир Путин не продлевал изоляционные меры. Эксперт напомнил, что это решение было отдано "на откуп губернаторам", поскольку в каждом регионе своя ситуация и действовать везде, как под копирку, нельзя.
Политолог Марат Баширов прокомментировал в Telegram новые заявления президента Владимира Путина по поводу ситуации с коронавирусом в России и мер по борьбе с инфекцией.
Российский лидер в ходе очередного обращения к нации на фоне тяжёлой эпидемиологической ситуации, в частности, объявил нерабочими дни с 6 по 8 мая включительно, тем самым продлив выходные с учётом праздников вплоть до 11 числа следующего месяца.
Эксперт между тем призвал "не путать".
Напомним, глава государства отметил, что угроза COVID-19 не исчезнет в регионах страны в одно и то же время. Он подчеркнул, что на местах нельзя действовать под копирку.
Тем самым Путин снова напомнил главам субъектов РФ о необходимости принимать решения, исходя из конкретных обстоятельств в каждом конкретном крае, области или округе.
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