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Путин не продлевал изоляционные меры: Политолог призвал "не путать"

28 апреля 2020, 22:10  •  101 • Политика
Политолог Марат Баширов призвал "не путать", заметив, что президент РФ Владимир Путин не продлевал изоляционные меры. Эксперт напомнил, что это решение было отдано "на откуп губернаторам", поскольку в каждом регионе своя ситуация и действовать везде, как под копирку, нельзя.
Политолог Марат Баширов прокомментировал в Telegram новые заявления президента Владимира Путина по поводу ситуации с коронавирусом в России и мер по борьбе с инфекцией.
Российский лидер в ходе очередного обращения к нации на фоне тяжёлой эпидемиологической ситуации, в частности, объявил нерабочими дни с 6 по 8 мая включительно, тем самым продлив выходные с учётом праздников вплоть до 11 числа следующего месяца.
Эксперт между тем призвал "не путать".
Президент Путин сделал три дополнительных дня нерабочими, но он не продлевал изоляционные меры, отдав решение на откуп губернаторам, - подчеркнул политолог.
Напомним, глава государства отметил, что угроза COVID-19 не исчезнет в регионах страны в одно и то же время. Он подчеркнул, что на местах нельзя действовать под копирку.
Тем самым Путин снова напомнил главам субъектов РФ о необходимости принимать решения, исходя из конкретных обстоятельств в каждом конкретном крае, области или округе.

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