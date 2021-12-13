Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство

Небывалое с 2014 года обострение геополитической напряжённости ознаменовало собой провал Женевских договорённостей. Американские "ястребы" хотели втянуть Путина в так называемую "зелёную повестку". Это означало бы попадание России в ещё большую зависимость от Запада.

Впрочем, президент России Владимир Путин не принял американские правила игры, чем привёл своего американского коллегу Джо Байдена в бешенство.

Геополитические расклады в студии программы "Без цензуры" обсудят ведущий Никита Комаров и заместитель директора института "Русстрат" Юрий Баранчик. Ещё одна тема - неостанавливающийся печатный станок в Штатах. США продолжают печатать деньги, разгоняя мировую инфляцию. Когда американский печатный станок остановится, объяснит эксперт Алексей Кричевский.

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