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Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство

13 декабря 2021, 16:40  •  478 • Политика
Небывалое с 2014 года обострение геополитической напряжённости ознаменовало собой провал Женевских договорённостей. Американские "ястребы" хотели втянуть Путина в так называемую "зелёную повестку". Это означало бы попадание России в ещё большую зависимость от Запада.
Впрочем, президент России Владимир Путин не принял американские правила игры, чем привёл своего американского коллегу Джо Байдена в бешенство.
Геополитические расклады в студии программы "Без цензуры" обсудят ведущий Никита Комаров и заместитель директора института "Русстрат" Юрий Баранчик. Ещё одна тема - неостанавливающийся печатный станок в Штатах. США продолжают печатать деньги, разгоняя мировую инфляцию. Когда американский печатный станок остановится, объяснит эксперт Алексей Кричевский.
Программы "Без цензуры" в прямой трансляции прямо сейчас.

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