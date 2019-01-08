Путин не попал в Эрмитаж

Владивосток, Калининград, Кемерово и Севастополь - станут первыми городами России, где будут созданы культурно-образовательные и музейные комплексы. Как это воплотиться в жизнь и как заработает - обсуждали на совещании в калининградском историко-художественном музее. Владимир Путин, который и был одним из авторов идеи создания в стране единого культурного пространства, уже не в первый раз объяснял, что реальные региональные филиалы Эрмитажа или Большого театра вовсе не фантастика.

- Я уверен, что это возможно, - заявил Путин. - Я слышу и знаю, по этому поводу есть различные сомнения. Я такие же точно сомнения слышал, когда мы решали вопрос о создании целой сети высокотехнологичных медицинских центров в регионах России. Мне то же самое говорили: работать не будут, людей нет, и никто туда не поедет. Поехали! Из Петербурга, из Москвы, из Новосибирска, из-за границы вернулись!

Необходимость подобных филиалов он неожиданно проиллюстрировал личным примером.

- Хотел вчера сходить в Эрмитаж, говорят - "Эрмитаж закрыт", - посетовал он. - Вот был бы филиал здесь в Калининграде, пришел бы сюда.