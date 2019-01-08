Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чтo мoжет тeлeвизop
Глава МИД Украины хочет навсегда запретить русских мужчин через "умную филь...
Вычислить и наказать: Руслан Осташко требует возбудить дело из-за сегрегации рус...
Путин избавил Калининград от литовского транзита
Главная / В России

Путин не попал в Эрмитаж

08 января 2019, 19:54  •  133 • В России

Владивосток, Калининград, Кемерово и Севастополь - станут первыми городами России, где будут созданы культурно-образовательные и музейные комплексы. Как это воплотиться в жизнь и как заработает - обсуждали на совещании в калининградском историко-художественном музее. Владимир Путин, который и был одним из авторов идеи создания в стране единого культурного пространства, уже не в первый раз объяснял, что реальные региональные филиалы Эрмитажа или Большого театра вовсе не фантастика.

- Я уверен, что это возможно, - заявил Путин. - Я слышу и знаю, по этому поводу есть различные сомнения. Я такие же точно сомнения слышал, когда мы решали вопрос о создании целой сети высокотехнологичных медицинских центров в регионах России. Мне то же самое говорили: работать не будут, людей нет, и никто туда не поедет. Поехали! Из Петербурга, из Москвы, из Новосибирска, из-за границы вернулись!

Необходимость подобных филиалов он неожиданно проиллюстрировал личным примером.

- Хотел вчера сходить в Эрмитаж, говорят - "Эрмитаж закрыт", - посетовал он. - Вот был бы филиал здесь в Калининграде, пришел бы сюда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

133
Источник
Похожие новости
08 января 2019, 14:54
«Авангард», «Витязь», АК-12: какое оружие получит российская армия в 2019 году
07 января 2019, 01:39
Путин приехал на Рождество к любимой иконе Петра I
07 января 2019, 01:39
Жителям Сирии начали раздавать теплые вещи
07 января 2019, 17:54
Передвижения десантного корабля ВМС США в Черном море будет контролировать российский строжевик
07 января 2019, 01:39
Владимир Путин празднует Рождество в Санкт-Петербурге
08 января 2019, 19:54
Путин не попал в Эрмитаж
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
04 января 2019, 03:39
"Почки поотбивали, свои били": Плененный украинский "воин" рассказывает об издевательствах сослуживцев
08 января 2019, 08:39
"Ядерная загадка Москвы" вызывает "неслабую одышку" на Западе
05 января 2019, 02:24
"Предупреждение Путина" назвали самым популярным роликом года на Западе
05 января 2019, 02:24
Команда Порошенко готова продаться России за $3 миллиарда – украинский чиновник
03 января 2019, 04:54
У Порошенко не получается заставить Россию "явиться" на войну — эксперт
02 января 2019, 19:09
"Это грозит потерей одного-двух наших кораблей": эксперт о передаче ВСУ американских ракет "Гарпун"
03 января 2019, 03:28
"Я yвидел живoгo Koбзoна"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.