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Путин не поедет на саммит G20

19 октября 2021, 14:05  •  211 • Политика
Президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20. Об этом стало известно из его разговора с премьер-министром Италии.
Встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Риме не состоится. Стало известно о решении президента России принять участие в саммите по видеосвязи.
Сегодня также состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и премьер-министром Италии Марио Драги. Они обсудили по телефону подготовку к предстоящему саммиту лидеров стран G20, который пройдёт в Риме 30-31 октября. Сообщается, что в разговоре с премьером Италии Владимир Путин сообщил о своей готовности принять участие в саммите по видеосвязи.

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