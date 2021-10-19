Президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20. Об этом стало известно из его разговора с премьер-министром Италии.

Встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Риме не состоится. Стало известно о решении президента России принять участие в саммите по видеосвязи.

Сегодня также состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и премьер-министром Италии Марио Драги. Они обсудили по телефону подготовку к предстоящему саммиту лидеров стран G20, который пройдёт в Риме 30-31 октября. Сообщается, что в разговоре с премьером Италии Владимир Путин сообщил о своей готовности принять участие в саммите по видеосвязи.