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Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили

30 октября 2019, 16:25  •  26 • Политика

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), но не поедет на саммит АТЭС в Чили в середине ноября.

"Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в трехдневную поездку", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, "на саммите АТЭС в Чили Россия будет представлена на другом, но тоже высоком уровне".

Саммит лидеров стран БРИКС состоится в Бразилии 13-14 ноября.

По словам Пескова, решение об отмене визита Путина в Чили на саммит АТЭС не связано с беспорядками в Сантьяго и обусловлено большим числом внутренних мероприятий. 

"Нет, это не связано с местными беспорядками. Действительно, такая возможность (визита в Чили) рассматривалась, вместе с тем мы никогда это не анонсировали. Но в данный момент программой Путина не предусмотрена такая поездка в связи с внутренними мероприятиями и необходимостью заниматься внутрироссийскими проблемами", - пояснил представитель Кремля.

Саммит АТЭС пройдет 16-17 ноября. Планируется, что среди его участников будут президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Протесты, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией, начались в столице Чили Сантьяго 14 октября после того, как власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее волнения охватили и другие города. В сложившейся ситуации президент страны Себастьян Пиньера объявил о введении режима чрезвычайного положения в столице и ряде других населенных пунктов, а также был вынужден отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 19 человек.

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