Путин не поедет на конференцию по Ливии, но Россию представят достойно - Песков

Владимир Путин не поедет на конференцию по Ливии в Палермо, куда он был приглашен вместе с президентом США Дональдом Трампом.

Российский президент Владимир Путин не сможет приехать в Палермо на конференцию, где будет обсуждаться ситуация в Ливии, однако Россия там будет представлена «на достойном уровне», заверил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта пройдет в Палермо 12-13 ноября. В ней примет участие глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар. Приглашения также были направлены Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу.

Напомним, после того как в Ливии при потворстве США был убит законный правитель страны Муаммар Каддафи, продолжается противостояние избранного народом парламента, который поддерживает Халифа Хафтар, и сформированного при участии Запада правительства во главе с Сарраджем.