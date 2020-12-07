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Путин не планирует встречу с немецкими депутатами в ходе их визита в Москву
07 декабря 2020, 20:45 • 27 • Политика
Президент России Владимир Путин считает важным визит немецкой делегации депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), однако встречаться с ними не планирует. Об этом 7 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы считаем, что это очень важный визит. Вы знаете, что наши двусторонние отношения с Германией весьма многогранны, и очень много направлений, по которым эти отношения развиваются где-то успешно, где-то менее успешно», — указал Песков и подчеркнул, что встречи с депутатами в повестке президента нет.
На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров 8 декабря примет в Москве делегацию АдГ.
«Альтернатива для Германии» — немецкая правая политическая партия, в 2017 году ставшая третьей по численности партией в бундестаге.
7 октября депутат бундестага от АдГ, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Немецкий политик пожелал российскому лидеру здоровья, мудрости и терпения.
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