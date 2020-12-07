Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "...
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы п...
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
Главная / Политика

Путин не планирует встречу с немецкими депутатами в ходе их визита в Москву

07 декабря 2020, 20:45  •  27 • Политика
Президент России Владимир Путин считает важным визит немецкой делегации депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), однако встречаться с ними не планирует. Об этом 7 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы считаем, что это очень важный визит. Вы знаете, что наши двусторонние отношения с Германией весьма многогранны, и очень много направлений, по которым эти отношения развиваются где-то успешно, где-то менее успешно», — указал Песков и подчеркнул, что встречи с депутатами в повестке президента нет.
На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров 8 декабря примет в Москве делегацию АдГ.
«Альтернатива для Германии» — немецкая правая политическая партия, в 2017 году ставшая третьей по численности партией в бундестаге.
7 октября депутат бундестага от АдГ, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Немецкий политик пожелал российскому лидеру здоровья, мудрости и терпения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
07 декабря 2020, 05:10
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падение русских на колени
07 декабря 2020, 10:40
Соловьёв напомнил коронный анекдот Никиты Михалкова: "Как эти русские узнали..."
07 декабря 2020, 08:50
Более сотни задержаний в Белоруссии: Запутать силовиков не получилось
07 декабря 2020, 14:20
Киев подготовил подарок русским на Новый год, чтобы весь мир сказал: "Опять виновата Россия"
07 декабря 2020, 14:20
Американцы оскорбительно высказались о русских девушках. Пришлось извиняться
07 декабря 2020, 10:40
Сговор украинских властей с Россией "раскрыли" в прямом эфире
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2020, 10:15
Лукашенко нашли единственно возможного преемника
05 декабря 2020, 17:25
Зеленский собирается выдать Москве более 200 кавказских участников АТО – Корчинский
03 декабря 2020, 09:30
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемониться больше никто не будет"
05 декабря 2020, 00:00
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "Конечно…"
05 декабря 2020, 01:50
Новая должность Чубайса грозит новым налогом для России? Пронько рассказал, к чему готовиться
01 декабря 2020, 00:40
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в стратосфере
01 декабря 2020, 00:40
"А усики под Гитлера стрижёте?": Новые казахские вывески на латинице заставляют смеяться и плакать
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.