Путин не планирует встречу с немецкими депутатами в ходе их визита в Москву

Президент России Владимир Путин считает важным визит немецкой делегации депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), однако встречаться с ними не планирует. Об этом 7 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы считаем, что это очень важный визит. Вы знаете, что наши двусторонние отношения с Германией весьма многогранны, и очень много направлений, по которым эти отношения развиваются где-то успешно, где-то менее успешно», — указал Песков и подчеркнул, что встречи с депутатами в повестке президента нет.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров 8 декабря примет в Москве делегацию АдГ.

«Альтернатива для Германии» — немецкая правая политическая партия, в 2017 году ставшая третьей по численности партией в бундестаге.

7 октября депутат бундестага от АдГ, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Немецкий политик пожелал российскому лидеру здоровья, мудрости и терпения.