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Путин не планирует участвовать в перезахоронении останков генерала Гюдена

13 июля 2021, 21:10  •  180 • Политика
Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в церемонии перезахоронения останков соратника Наполеона — генерала Шарля Этьена Гюдена во Франции. Об этом сообщил во вторник, 13 июля, представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Пока никаких планов не было», — сказал он в беседе с «РИА Новости», отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в этот день стало известно, что гроб с останками Гюдена, найденными в 2019 году в Смоленске, отправили на борту частного самолета из Москвы в Париж для перезахоронения. Борт вылетел из московского аэропорта Внуково-3 и приземлился в аэропорту Ле-Бурже.
Министр-делегат при министре вооруженных сил Франции Женевьев Даррьессек в беседе с журналистами сообщила, что французская сторона проведет торжественную церемонию в память генерала Гюдена в Доме инвалидов 2 декабря.
Останки Гюдена обнаружили в июле 2019 года при раскопках в Смоленске. Они проходили на Королевском бастионе — городской крепости. Прямой потомок генерала Гюдена, у которого можно будет взять биоматериал на анализ, тогда согласился приехать в Москву.
В том же году президент Франции Эммануэль Макрон распорядился начать операцию по возвращению из России останков генерала Гюдена.
Генерал Гюден является знаковой фигурой для Франции. Он был другом детства и ближайшим соратником Наполеона. Его имя написано на Триумфальной арке в Париже. Он получил смертельное ранение в сражении у Валутиной горы в 1812 году и был похоронен в Смоленске, но до недавнего времени было неизвестно, где именно.
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