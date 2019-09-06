Путин не планирует разговор с Зеленским по обмену заключенными

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского по теме обмена заключенными пока не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Пока в планах нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, запланированы ли в ближайшее время телефонные переговоры глав России и Украины, чтобы финализировать решение по обмену заключенными.

По словам представителя Кремля, необходимые контакты по данной теме осуществляются.

О том, что Россия и Украина близки к финальной стадии переговоров по обмену заключенными, заявил Путин на выступлении на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 5 сентября. Он добавил, что обмен будет масштабным и поможет нормализации отношений между государствами. Также о скором завершении переговоров по этой теме сообщал глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. 21 августа источник «Коммерсанта», близкий к переговорам, рассказал, что Россия и Украина вышли на итоговую стадию согласования предстоящего обмена.

Предполагаемый обмен должен состояться по формуле «35 на 35». Точная дата пока не известна.

Договоренность будет действовать в том числе в отношении задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе моряков с Украины, которых обвинили в незаконном пересечении госграницы. В Россию должны вернуться в том числе похищенные СБУ прапорщик Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года и в сепаратизме.