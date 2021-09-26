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Путин не оценил мрачную шутку Жириновского
26 сентября 2021, 20:50 • 137 • Политика
Президент России Владимир Путин не оценил мрачную шутку лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он обратил внимание на пессимизм лидера либерал-демократов.
Необычный инцидент произошёл во время видеовстречи Путина с лидерами парламентских партий. Главы прошедших в новый созыв Госдумы политических организаций устроили небольшую перепалку, не догадываясь о том, что их слышит президент.
Жириновский заявил, что руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову нечего сказать. Миронов парировал: "Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним". На что Жириновский ответил: "Последний перед арестом в камеру идёт последний".
В этот момент к беседе подключился Путин, который сделал Жириновскому шутливое замечание.
- отметил он.
Напомним, что выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября. Явка составила 51,72%. В парламент прошли "Единая Россия" (324 места), КПРФ (57), "Справедливая Россия" (27), ЛДПР (21), "Новые люди" (13). По одному мандату также получили "Гражданская платформа", "Родина" и Партия Роста. Ещё пять мест досталось самовыдвиженцам.
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