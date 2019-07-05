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Путин: не нужно возлагать на Россию всю ответственность за невыполнение минских соглашений

05 июля 2019, 00:09  •  20 • Украина

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что европейские коллеги должны задавать Украине вопросы, почему она не выполняет свою часть минских соглашений, а не пытаться возложить всю ответственность на РФ. Такое мнение он высказал по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Я говорил об этом на встрече с итальянскими друзьями. Нельзя все время требовать от России исполнения тех же минских соглашений даже в той части, которая от нас вообще никак не зависит", - сказал президент России. Он призвал "спокойненько разобраться, кто, что должен сделать" и "не перекладывать всю ответственность на одну из сторон".

Путин привел в пример то, что минские соглашения требуют полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. По словам российского лидера, прежде всего необходимо отменить указ экс-президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде региона, поскольку он "прямо противоречит минским соглашениям". "Ну почему вы никогда не спрашиваете украинских партнеров: "Когда вы это сделаете?" Мы же не можем это сделать за них! Ну давайте я издам этот указ, что это будет тогда?", - отметил президент РФ. То же самое, по его словам, относится к решению об амнистии. Закон принят, не подписан президентом, а это прямо записано в минских соглашениях.

Путин добавил, что избранный президент получил большой мандат доверия от народа Украины. Владимир Зеленский, подчеркнул президент РФ, все время говорил о готовности урегулировать эту проблему и наладить диалог со всеми сторонами, от которых зависит решение. "Теперь в Европе объявил вдруг, что не хочет разговаривать с сепаратистами, то есть как раз с теми людьми, с которыми он должен наладить прямой диалог в Донбассе", - отметил Путин, добавив, что подобные заявления не соответствуют предвыборным лозунгам Зеленского. В целом, глава российского государства призвал дождаться окончания предвыборной кампании в парламент Украины, посмотреть, что будет происходить в реальной жизни.

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