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Путин не намерен контактировать с Саудовской Аравией до встречи ОПЕК+
29 июня 2021, 17:05 • 122 • Политика
Российский лидер Владимир Путин не планирует контактов с представителями Саудовской Аравии в преддверии встречи ОПЕК+. Об этом 29 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока не планируется», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
По его словам, подготовку к предстоящей встрече альянса ведет вице-премьер России Александр Новак. Все вопросы по позиции России надо адресовать ему, сказал Песков.
21 июня Новак рассказал, что предложения по срокам, на которые ОПЕК+ определит параметры летней сделки, отсутствуют. Их выработают ближе к встрече стран-участниц альянса.
Последняя встреча альянса состоялась 1 июня. В тот же день вице-премьер сообщил о том, что стоимость нефти в последние несколько месяцев продолжает держаться на стабильном уровне, что подтверждает сбалансированность экономического рынка.
Страны-члены ОПЕК+ планируют провести следующую встречу 1 июля.
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