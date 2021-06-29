Путин не намерен контактировать с Саудовской Аравией до встречи ОПЕК+

Российский лидер Владимир Путин не планирует контактов с представителями Саудовской Аравии в преддверии встречи ОПЕК+. Об этом 29 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока не планируется», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, подготовку к предстоящей встрече альянса ведет вице-премьер России Александр Новак. Все вопросы по позиции России надо адресовать ему, сказал Песков.

21 июня Новак рассказал, что предложения по срокам, на которые ОПЕК+ определит параметры летней сделки, отсутствуют. Их выработают ближе к встрече стран-участниц альянса.

Последняя встреча альянса состоялась 1 июня. В тот же день вице-премьер сообщил о том, что стоимость нефти в последние несколько месяцев продолжает держаться на стабильном уровне, что подтверждает сбалансированность экономического рынка.

Страны-члены ОПЕК+ планируют провести следующую встречу 1 июля.