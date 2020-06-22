Путин не исключил участия в выборах в случае принятия поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на пост главы государства в случае принятия поправок в Конституцию. Об этом он заявил в воскресенье, 21 июня.

«Не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции — возможности баллотироваться», — сказал он, подчеркнув, что еще ничего для себя не решил и «там видно будет».

При этом Путин заявил, что если соответствующая поправка не будет принята, «года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников». Он подчеркнул, что чиновникам «работать надо, а не преемников искать».

Внести изменения в Основной закон президент предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января.

Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Позднее глава государства назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам. Согласно опросу ВЦИОМа, почти 70% граждан России собираются принять в нем участие.